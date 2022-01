"Pues mira, no. No soy un mártir": los enfermeros responden al juez que afirma que deben "sacrificar" su vida

"Pues mira, no. No soy un mártir. Siempre hago todo lo que está en mi mano por los pacientes, pero no voy a sacrificar mi vida", afirma el usuario de Instagram @enfermera_saturada. Es su reacción, como la de muchos otros sanitarios, a la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Jaén que, aunque ha reconocido la escasez de equipos de protección para los sanitarios durante los primeros meses de la pandemia por coronavirus, exime de responsabilidad al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por entender que no ha habido una vulneración del artículo 15 de la Constitución donde se recoge el derecho a la vida y a la integridad física y moral.

La sentencia es en sí una respuesta a una demanda interpuesta en marzo de 2020 por el Colegio de Enfermería de Jaén, entidad colegial que ha emitido un comunicado en el que señalan que de la sentencia se desprende que, según su interpretación, "los sanitarios tenían la obligación de sacrificar su derecho a la vida e integridad, aun sin mascarillas, durante la primera ola de COVID-19, en beneficio de la vida e integridad del resto de la población".

El Colegio de Enfermería expone que la sentencia "reconoce la escasez de equipos de protección para los sanitarios durante los primeros meses de la pandemia, un hecho público y notorio", pero no condena al SAS por vulneración de derechos fundamentales de los enfermeros al entender, según relata el Colegio, que la falta de equipos de protección fue "irremediable" y que "ante la tesitura de tener que elegir entre la vida de los ciudadanos, o trabajar en condiciones peligrosas para la integridad de los enfermeros, debe ponderarse y privilegiarse el derecho a la vida de los ciudadanos".

Así responden los enfermeros a la sentencia

"No sé qué os parece, pero creo que esta sentencia no tiene ni pies ni cabeza", afirma en su publicación @enfermera_saturada. Para la presidenta del Colegio de Enfermería de Valladolid, Silvia Sáez, "es denigrante" y un síntoma más de la discriminación que sufren las enfermeras. "En primer lugar todos los trabajadores tenemos derecho a ser protegidos en nuestra salud en nuestra actividad diaria. Pero además, estas dos sentencias son un síntoma de discriminación de los profesionales sanitarios frente a otros, pues en este caso parece que los médicos merecen unos privilegios y las enfermeras no, cuando se trata de derechos", afirma Silvia Sáez Belloso, a través de un comunicado.

"Ley N°1 en salud: antes de salvar la vida al de al lado, asegúrate de que la tuya no corre peligro", cuenta el enfermero y matrona @matrontarini. El enfermero de Atención Primaria Adrián Robles (@Esoeslupus) valora que "sentencias como esta dejan claro que hay que negarse a atender sin un EPI en condiciones. Y ya si eso luego que me denuncien a mí. Luego que si estamos quemados...". "Yo quiero el plus de sacrificar mi vida, que si muero en acto de servicio que se indemnice a mi familia", añade la enfermera pediátrica Yurena Pulido (@Yu_PulMed).

La médica Martha Lovera (@loveraescritora) escribe: "Pues menos mal que muchos nos «salvamos» de ese «sacrificio» porque ahora no tendrían profesionales que atendieran este desastre. Lamentable el poco respeto hacia las y los compañeros que dejaron su vida en esto por la ineptitud de la clase política".

"El mundo se ha vuelto loco. Nosotros no somos máquinas, igual tenemos vida y familia y jamás vamos a sacrificar nuestra vida por la de otros. Uno hace de todo por el paciente pero jamás sacrificar nuestra propia vida, también somos humanos, hijos, hermanos, padres, madres....", expone la sanitaria @JoselinSoldovi_.