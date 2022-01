Dembélé no acepta el ultimátum del FC Barcelona y mantiene su postura

La renovación de Ousmane Dembélé con el FC Barcelona sigue sin resolverse y de hecho el futbolista y su representante Moussa Sissoko se mantienen firmes en su postura. Es decir, insisten en que si el club azulgrana no acepta sus condiciones, Dembélé se irá gratis en junio y no saldrá en este mercado invernal.

El Barça ya ha dado muchos ultimátum al futbolista y a su representante, pero ellos desde el primer día insisten en que no aceptarán los ultimátum, ya que según ellos es una negociación que sigue y que ellos son los que tienen la sartén por el mango.

Así pues, Ousmane Dembélé sigue insistiendo en su postura, es decir, que si el FC Barcelona no acepta sus condiciones se irá gratis, en junio, a un equipo de la Premier League. Además, aunque en una de las últimas reuniones el Barça les dijo que si no renovaba lo querían vender este mercado invernal, ellos tienen claro que no aceptarán salir ahora y que solo saldrá gratis en verano.