"Tiene un corazón buenísimo pero muy veterano": la incertidumbre ante la segunda vuelta del Real Madrid

Como cada lunes, la 'Barra Libre' de SER Deportivos analiza lo sucedido en el mundo del fútbol español durante este fin de semana. Esta vez, el Real Madrid se lleva gran parte del protagonismo tras salir campeón de la Supercopa de España al vencer al Athletic Club en la final celebrada en Arabia Saudí. Sin embargo, el campeonato tiene varias lecturas para nuestros analistas como la victoria moral del Barcelona tras poder competir el duelo contra el Madrid, así como el bajo estado de forma que atraviesa Atlético de Madrid y la próxima jornada de Copa del Rey. Todo ello con la dirección de Francisco José Delgado y los comentarios de Jordi Martí, Javier Herráez, Pedro Fullana, Miguel Ángel Chazarri y Diego González.

La triunfo moral del Barcelona y el estado de forma del Atlético

Jordi Martí: "Creo que el discurso de Laporta es exagerado, pero hay un impacto de los futbolistas que se han incorporado".

"Tiene más futuro el Barça de Xavi que el Atlético del Cholo".

"Para mi todo lo que no sea ganar en San Mamés es un mazazo y un golpe en esta línea de flotación que invita al optimismo. Lo que es innegable es el impacto que tuvo en el juego las incorporaciones de Pedri y Ansu".

Pedro Fullana: "El Barça debe tener algo más de autoestima. Ni Barça ni Atlético están para sacar pecho. Si los dos palman en Copa fíjate cómo puede ser el panorama a corto plazo, pero para mí tiene mejor equipo el Atlético. Eso del futuro te lo compro, la pregunta es cuándo va a llegar ese futuro"

Miguel Ángel Chazarri: "El Barça no está ganando nada, veo mucha autocomplacencia".

"Parece que el Barça es el único que se mueve para el futuro, pero todos se mueven. Si el Madrid firma a dos grandes futbolistas volverá a estar a mucha distancia del Barça"

Javier Herráez: "No veo tan hundido al Barça como parece. Tienes a Nico, Pedri, Abde... tienes buenos jóvenes. El Barça tiene un problema gordo pero que lo puede resolver en un futuro un buen delantero o un buen mediocentro. Si tuviese esa gente en mi plantilla no estaría preocupado. Tienen buenos jugadores para el futuro".

"El foco está en el Madrid. En Modric, Courtois, en el pedazo torneo que han hecho. Van a fichar a Mbappé y va a mejorar el equipo muchísimo este verano, pero con eso no quiero desprestigiar al Barcelona".

El estilo de juego de Ancelotti

Javier Herréz: "Al Madrid le gusta jugar a la contra porque tiene jugadores muy veloces. El que quiera desprestigiar esto pues está en su derecho pero creo que no le gusta el fútbol porque esto también lo es como puede ser un córner, balón parado... todo vale. No solo vale el jugar muy bien al pie. Ancelotti se maneja genial con la contra, no es hacerle de menos".

"Hazard hizo un buen partido en San Mamés y luego ha desaparecido del mapa. Algo se ha roto con Ancelotti que no le puso ni contra el Alcoyano. El mercado está abierto y si ponen pasta sale seguro. El Madrid tampoco lo va a regalar. De momento lo normal es que se quede y salga en verano".

Pedro Fullana: "Quien echa de menos una forma de jugar efectiva es Simeone. ¡Quién le diera encontrarla! Simeone añora una defensa competitiva como la que tuvo".

"Es verdad que son muchos puntos, pero el año pasado Atlético casi pierde la Liga en febrero. Todo dependerá de que mantenga a Vinícius como ese factor extra. La segunda parte puede ser muy larga... hay coronavirus, lesiones...".

Jordi Martí: "Entre las luces hay algunas sombras en el Madrid. Sigo preguntándome si se le acabará la gasolina a un Madrid que tiene a 7 jugadores desenganchados".

Miguel Ángel Chazarri: "La Champions para un equipo como el Madrid no ha empezado. Para el Madrid. Más que físicamente, que también, mentalmente la competición te sitúa en otra historia. Tiene un corazón buenísimo pero muy veterano como Kroos o Modric. Es la esperanza del Sevilla".

Diego González: "El coco es buena parte del pulmón. El Real Madrid no fuerza la máquina para ganar al Athletic. El Athletic hizo un partido flojito y cuando se vio con 2-0 se echó para adelante pero no tenía que haber esperado tanto porque todos estábamos esperando que el Madrid sufriese con el físico por el partido del Barça y luego resulta que el Real Madrid sacó el partido, no voy a decir que sin esfuerzo, pero sí con menos carreras que las que se tenía que haber dado".