"Un momento": la reacción viral de Mateo tras vacunarse contra la COVID y descubrir que hay una segunda dosis

Hace algo más de un mes, concretamente el pasado 15 de diciembre, España comenzaba a vacunar a los niños y niñas contra la COVID-19. Después de vacunar a más de un 80% de la población con la pauta completa a lo largo del año, la estrategia de vacunación se centraba en los más de 3,3 millones de niños y niñas de entre 5 y 11 años de edad con el objetivo de evitar nuevos contagios ante la llegada de variantes como ómicron.

A partir de entonces, los más pequeños han comenzado a vacunarse en centros de salud, hospitales y puntos habilitados hasta ahora como vacunódromos y pabellones. Entre todos ellos Mateo, quien se ha convertido en uno de los protagonistas de esta nueva fase de la vacunación. Todo ello gracias a su reacción al descubrir que hay una segunda dosis a la vacuna, lo que le ha permitido convertirse en una auténtica sensación en redes sociales.

La reacción de Mateo al descubrir que tendrá que ponerse la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19

En el vídeo en cuestión podemos ver al joven Mateo visiblemente afectado tras vacunarse por primera vez contra la COVID-19. Al otro lado del teléfono móvil se encuentra madre, quien le pregunta al protagonista de la historia qué es lo que le ha pasado y qué tal se siente después de ponerse la primera dosis. Después de explicar entre sollozos que le han puesto la vacuna, el niño demuestra frente a la cámara que le han pinchado en el brazo.

Algo que celebra su madre, quien asegura que es un auténtico campeón. Por esa misma razón, decide recompensarle con una piruleta. Después de que el niño le explicara a su familia que ya estaba vacunado, ya que el vídeo iba dirigido a ellos, la madre confirmaba que se había puesto la primera de las dosis contra la COVID-19. Algo que no le cuadraba demasiado al niño, quien no tenía demasiado claro que hubiera una segunda dosis: "Un momento...".

"¿Esto significa que me tengo que poner dos vacunas más?"

Después de procesar las palabras de su madre, el niño volvía a llorar porque era consciente de que esta no sería su última vacuna contra la COVID-19: "¿Esto significa que me tengo que poner dos vacunas más? Sin embargo, la madre le quitaba hierro al asunto explicándole que no tendría que ponerse la segunda dosis de la vacuna hasta dentro de un mes. Algo que tranquilizaba parcialmente al niño, quien aseguraba que, de todas maneras, prefería ponérsela dentro de un año.

De esta manera, Mateo se ha convertido en el protagonista de un vídeo viral. Después de compartir el vídeo con la familia, una de las primas del niño decidía compartirlo con otras personas. Así hasta que, al final, este ha acabado haciéndose viral tanto en redes sociales como en plataformas de mensajería como WhatsApp.