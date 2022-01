Vox cree que será determinante en Castilla y León y no regalará sus votos al Partido Popular

Las elecciones en Castilla y León serán determinantes para el resto de convocatorias electorales. Del resultado que obtengan el PP y Vox, y de la correlación de fuerzas en las derechas, dependerá en buena medida el adelanto de las elecciones andaluzas. En eso coinciden los de Casado y los de Abascal.

La dirección de Vox asegura que Moreno Bonilla no se atreverá a convocar elecciones en junio si su partido obtiene un resultado contundente en Castilla y León. Y ese temor en el PP se hizo evidente en las declaraciones del presidente andaluz este fin de semana en León: “El próximo en examinarme soy yo (…). Por Dios, sacad un buen resultado”, exhortó Moreno Bonilla a su compañero Alfonso Fernández Mañueco.

El PP necesita sumar más que toda la izquierda junta para poder contener Vox y que éstos no condicionen la gobernabilidad en Castilla y León. Pero la ultraderecha cree que los populares lo tienen complicado.

“Ese escenario no se va a producir. Detectamos desde hace meses, en todos los actos, que la realidad es otra. Los castellanos-leoneses van a dar una confianza muy importante a nuestros candidatos en todas las provincias”, afirmó este lunes el vicepresidente de Acción Política Jorge Buxadé.

Algunas encuestas dicen que Vox podría lograr 10 representantes en las próximas elecciones de Castilla y León. Ahora mismo tienen una procuradora por Valladolid. De la fuerza que obtengan, dependerá el nivel de exigencia al Partido Popular.

A diferencia de lo que ocurrió en Madrid, los dirigentes de VOX no descartan exigir a Mañueco la entrada en el Gobierno. Y ese es el primer mensaje político que envió el líder del partido, Santiago Abascal, en el acto de presentación de su candidato el pasado sábado en Valladolid. “Si alguno de vosotros quiere que le regalemos los votos gratis al PP, que no nos vote”, dijo. Y a la afirmación le siguió una gran ovación de los presentes.

Tuits homófobos y racistas

Quien no se llevó tantas ovaciones fue el candidato, Juan García-Gallardo, un joven abogado de Burgos completamente desconocido hasta la publicación de unos tuits homófobos y racistas que escribió en el pasado y que intentó borrar.

Abascal se refirió a esos tuits en Valladolid como unos “chistes malos escritos por un adolescente” que “los medios lacayos del gobierno” se han encargado de difundir para perjudicar a su formación. Nadie en Vox reconoce que ese nombramiento, atribuible a Santiago Abascal, haya sido un patinazo y alimentan el discurso de que hay una conjura entre los poderes fácticos del país para frenar su ascenso.

“Ya no se habla de Juan García Gallardo. ¿Ya no interesa Juan García-Gallardo? Hemos explotado lo de los tuits y hemos intentado destruir a un candidato… pero claro, cuando el candidato hace un discurso claro y decidido en Castilla y León junto a Santiago Abascal ante 5.000 personas… entonces ya se deja de hablar de Juan García- Gallardo, de Abascal y de Vox”, afirmó este lunes Buxadé.

Macarena Olona, ¿candidata?

Castilla y León es el primer round del ciclo electoral que se abre. Las siguientes elecciones serán probablemente las de Andalucía y en Vox creen que ese adelanto electoral dependerá de lo que pase en Castilla y León.

El partido aún no ha nombrado oficialmente a Macarena Olona como candidata a la Junta de Andalucía, pero no hay semana en que la diputada no tenga un acto en esa comunidad. Ahí las expectativas son mayores que en Castilla y León.

En las últimas elecciones generales, las de noviembre de 2019, Vox se quedó a 7.000 votos del PP y le superó en cuatro de las ocho provincias andaluzas: Sevilla, Huelva, Cádiz y Almería. Y a eso se agarran para sostener que en Andalucía podríamos llegar a ver un sorpasso de Vox al PP.