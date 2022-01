El Gobierno señala el "afán de boicot" del PP con los fondos europeos

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha respondido de forma contundente a las declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, quien ha asegurado que la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los fondos europeos está siendo "lamentable" tras haber ejecutado "108 millones de euros de los 24.000 millones presupuestados". Un dato que, a su entender, da cuenta de la "ineficacia incuestionable del Gobierno".

Preguntada por las críticas del PP y por las posibilidad de que la Comisión Europea haya pedido explicaciones, Isabel Rodríguez ha respondido de forma tajante: "Hay una realidad que se impone al afán de boicot de algunos a nuestro país. No se comprende de otra manera el ataque que se propicia ante algo que es bueno para España. Hago una pregunta: ¿qué temen aquellos que cuestionan el despliegue de 140.000 millones de euros en su país? ¿Que a España le vaya bien? ¿Creen que si le va bien a España no les va a ir bien a ellos? Pues se equivocan".

Rodríguez ha asegurado que "la Comisión Europea es la que claramente ha hecho un ejercicio de compromiso con España y no solo no ha cuestionado nada sino que ha aplaudido la reacción de nuestro país". Ha añadido, además, que "la señora Von der Leyen ha puesto de manifiesto que nuestro país ha presentado un plan ejemplar y hemos sido el primer país en recibir fondos europeos", apuntando que "19.000 millones están ya en nuestras cuentas".

"Cuando le va bien a España nos va bien a todos, y a todos significa a todo el desarrollo del país, desde el último ayuntamiento a todas las CCAA y, desde luego, a todo el sector económico y empresarial", ha apuntado la portavoz.

"Lluvia de millones"

"La virtualidad de estos fondos de recuperación, que han sido posibles gracias al liderazgo del presidente Sánchez y a pesar de que algunos hayan puesto zancadillas, es que son unos fondos que van a modernizar España. Al igual que hicieron en otras ocasiones los fondos de cohesión o los fondos de solidaridad, estos fondos van a llegar acompañados de un proyecto de inversión pública sino que están de la mano de la inversión privada. Nuestro país no solo va a recibir una inversión pública de 140.000 millones de euros sino que se espera una inversión privada de 500.000 millones de euros, y eso, al final, es una lluvia de millones que se transforma en empleo y en oportunidades de futuro para los españoles".

Zancadillas

Rodríguez, de hecho, no ha evitado referirse directamente al líder de la oposición: "Quien pone zancadillas a los fondos se las está poniendo a su país, a los españoles y a los españolas. Tarde o temprano el señor Casado tendrá la oportunidad de reconocer que estos fondos son buenos para España, son muy buenos para el desarrollo de nuestro país y a pesar de su boicot, se desplegarán con liderzgo. Cuando recibimos dinero es porque cumplimos. No solo la Comisión Europea no tiene ninguna duda sino que confía plenamente en España y creo que eso es motivo de orgullo, no solo para este Gobierno, sino para la inmensa mayoría de los españoles y para el sector privado que apoya el despliegue de estos fondos".