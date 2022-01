Los siete minutos con los que Toni Martínez desmonta la rueda de prensa de Pablo Casado

Los políticos hablan, hablan mucho, y por eso a veces pasamos de largo algunas de las cosas que dicen. Para evitarlo, Toni Martínez ha decidido que, por una vez, tenemos que analizar a fondo una única rueda de prensa que ha dado un único político: Pablo Casado.

Los 28 minutos que duró esta rueda de prensa del 14 de enero dieron para mucho. La puesta en escena es la siguiente: Pablo Casado en un prado, delante de unas vacas. No hace falta ser un erudito cinematográfico para entender el significado de esta mise en scene, pero es que además Casado lo explicó: estaba en una granja para hablar de las “agresiones del Gobierno a la ganadería”.

Hasta ahí bien, vacas y ganadería, tiene sentido. Pero Toni Martínez ha querido ir más allá y ha analizado algunas de las palabras sobre las que el líder del PP ha construido su discurso: Camboya, quinoa, Falcon, Comunistas.

#TodoPorLaRadio🤣 | La crónica de Toni Martínez



👨🏽‍🌾👉🏽 Casado se va de granja



En solo media hora construye un discurso con los siguientes términos: Camboya, quinoa, falcón, comunistas



Atentos...👀



🔊El mejor #humor está en #SERPodcast pic.twitter.com/kVDNsv6Eeo — La Ventana (@laventana) January 17, 2022

Como explica Martínez, “no es fácil construir un discurso ante unas vacas que una estos cuatro puntos”, aquí hay que reconocer el mérito de Casado, que además destacaba la gran calidad de la carne española que sale de explotaciones pequeñas, familiares.

Ay, es que ahí no hay macrogranjas

Tan sólo hay un problema, y es que eso es exactamente lo mismo que ya dijo al diario británico The Guardian Alberto Garzón. Una periodista señala este pequeño gran detalle al político, y le pregunta su opinión sobre las macrogranjas, es decir, las que el Ministro de Consumo criticó inicialmente.

¿La respuesta? “He venido a mi pueblo de adopción, no hemos podido ir a una macrogranja porque aquí no tienen macrogranjas”. Claro. Toni le da la razón: “Eso tiene lógica, como iba ahí y ahí no hay, pues no hay, porque iba ahí”.

Nadie habla más de España en el extranjero (sólo yo)

Pero la rueda de prensa continúa, y Casado critica que el Gobierno hable mal del extranjero, algo que ningún político ha hecho jamás. Bueno, apunta Toni, él sí, Casado sí puede hablar mal de España en el extranjero. En concreto lo hace denunciando la gestión de los Fondos Europeos, que pone la imagen de España en entredicho. Vamos, que la situación es muy clara y muy sencilla y no lleva a confusión.

Bueno, quizá un poco, pero Toni lo aclara: “Se queja Pablo Casado de que el Gobierno ponga en entredicho la imagen de España porque para eso ya está él”. Pero ojo a la exclusiva, resulta que los fondos europeos no los ha negociado el Gobierno, sino el PP, o al menos eso aseguró su líder.

"No hay precedentes de un Gobierno que ataque a sus propios productos y hable mal de su país en el extranjero, y nosotros pedimos responsabilidades de inmediato".#MásGanaderíaMenosComunismo

@pablocasado_



👉 @pablocasado_ pic.twitter.com/ld8nrEZFJp — Partido Popular (@populares) January 14, 2022

Lo que seguro que sí hace el gobierno de Sánchez es criticar la dieta mediterránea: “Si insulta a los ganaderos insulta a la dieta mediterránea, diciendo que tenemos que comer quinoa y no sé cuántos alimentos más”.

Qué manía con la ganadería intensiva…

Pero los periodistas erre que erre a preguntar sobre la ganadería, en concreto sobre por qué Casado alaba la ganadería extensiva y no la intensiva. ¿No está diciendo entonces lo mismo que el Ministro de Consumo? Pues al parecer no: “Como veo que están interesados en que vayamos a una explotación intensiva pues yo iré por ejemplo la semana que viene a ver una ganadería intensiva sin ningún problema”.

Claro, es que las granjas a lo mejor contaminan un poquito, pero dice Casado que hay cosas que contaminan más: “No podemos viajar en avión a una determinada distancia y ellos sí, en Falcon”.

Seguimos para bingo y ahora hablamos del comunismo, de ropa y de teléfonos móviles: “Vosotros como sois comunistas podéis hacer lo que queráis con el Falcon y podéis comer lo que os dé la gana en vuestros ministerios, y sin embargo la gente que no llega a fin de mes tiene que estar pendiente de si puede viajar o no debe viajar o si puede cambiar de ropa o cambiar de móvil”.

Hoy visito una ganadería en Las Navas del Marqués para apoyar a este sector que emplea a 2 millones de españoles, produce 15000M€ PIB y exporta 9000M€.



Sánchez debe cesar a Garzón o asumir que es copresidente de dos gobiernos, el suyo y el de Podemos, y que no manda en ninguno pic.twitter.com/qkahjTyXWB — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) January 14, 2022

Por completar la porra, Toni añade una cita de Casado más, en la que habla de cómo el comunismo conduce a la pobreza: “lo dicen los archivos de la URSS, lo dicen los archivos de China, lo dicen los archivos de Camboya, y lo dirán los archivos de Cuba”.

Martínez concluye este análisis exhaustivo de la rueda de prensa de Pablo Casado con un corto resumen, para los que se hayan despistado: “Hemos ido al prado, hemo pasado de la carne a la quinoa, de la quinoa al Falcon, del Falcon a los comunistas, de los comunistas a Camboya y todo con las vacas de fondo”.

Quedamos a la espera de la próxima rueda de prensa, esta vez, eso sí, en una granja intensiva de verdad. No cabe duda de que su análisis dará para tanto como este, aunque no se vean a las vacas pastando al fondo.