La Abogacía del Estado se retira de la acusación contra los líderes del procès por el Diplocat

La Abogacía del Estado se retira del procedimiento abierto contra los líderes del procès por promover sus planes para promocionar la separación de Cataluña del resto del Estado en Europa y en EEUU. Tenían nueve días hábiles para personarse en el caso, no han respondido al Tribunal de Cuentas y esto implica que se apartan del expediente.

Dejan por tanto de ser acusación particular contra los 34 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat acusados de la utilización ilícita de 5,4 millones de euros para promover en el extranjero los objetivos de separación.

Entre estos 34 acusados están los ex presidentes de la Generalitat, Carles Puigdemont y Artur Mas, el ex vicepresidente Oriol Junqueras, los ex consejeros Andreu Mas Colell y Raúl Romeva. Además hay otros 29 presuntos implicados en el caso.

Ahora todo queda en manos del fiscal del Tribunal de Cuentas y de Sociedad Civil Catalana. A ellos les toca la presentación formal de la demanda contra los acusados. Tienen de plazo 20 días para presentar el escrito y después los acusados tendrán otro plazo igual por el mismo trámite con una comparecencia para que las partes puedan formular sus observaciones.