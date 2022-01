Una de las noticias deportivas del día: Virginia Torrecilla regresa a las convocatorias tras superar un cáncer

El 24 de marzo de 2021, Virginia Torrecilla volvió a entrenar con sus compañeras en las instalaciones del Atlético de Madrid. Habían pasado 10 meses desde que, el 21 de mayo de 2020, la jugadora rojiblanca, también internacional por España, había sido operada de un tumor cerebral. Este 19 de enero de 2022 será otra de las fechas marcadas en su calendario. Casi un año después de su emotiva vuelta al trabajo, la jugadora ha vuelto a una lista de convocadas de su equipo.

El Atlético de Madrid ha hecho oficial este miércoles la lista de 24 convocadas para disputar la Supercopa de España, que se disputa desde este miércoles en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Ahí aparece por primera vez en casi dos años Virginia Torrecilla. El Atlético recupera a Torrecilla para la defensa del título que inicia este jueves contra el Levante. FC Barcelona y Real Madrid son los otros dos equipos participantes en este torneo que, curiosamente, levantó Virginia Torrecilla junto a su compañera Amanda Sampedro la temporada pasada pese todavía no estar recuperada. Para la defensa del título, podrá estar sobre el césped.

Amanda y Virginia Torrecilla, en la Supercopa de España celebrada el año pasado / RFEF

Una Supercopa polémica

Precisamente este miércoles se ha conocido la fecha de la final de esta Supercopa. Será el domingo 23 de enero a las 18:00 de tarde (televisada por Teledeporte), un anuncio que no ha estado exento de polémica ya que esta fecha se ha anunciado a escasas horas de que comenzase la primera semifinal de torneo, que enfrenta a Barcelona y Real Madrid. No menos polémica ha sido la decisión de disputar el torneo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas después de no encontrar otro emplazamiento. Las jugadoras han conocido horarios y sede esta misma semana. "En el fútbol femenino, además de hablar, hay que apostar. Hay una comisión para elegir los estadios, pero nosotros estamos movilizándonos... y esto es lo que hay. Nosotros tenemos una comisión de designación de sedes. Todos los partidos se ofrecen, pero este se ha quedado vacante. Es la realidad", dijo el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, a Manu Carreño en 'El Larguero' para explicar esta decisión.

Precisamente una compañera de Virginia Torrecilla en el Atlético, Deyna Castellanos, pasó ayer por SER Deportivos y fue muy dura con la situación del fútbol femenino. "Pues la verdad que a mí me parece una vergüenza. No te lo voy a negar. Que no se haga ningún tipo de marketing, que no se haga ningún tipo de nada con respecto a un torneo que es muy importante, porque todos lo son, y que sepamos la sede una semana antes y el horario... a mí me parece un poco vergonzoso, la verdad", apuntó Deyna Castellano.

"Sí, es algo que de verdad que es penoso, que es vergonzoso, que a nosotras como futbolista nos afecta porque seguimos con el mismo tema de que el fútbol femenino no se toma en serio y nos duele porque nosotras evidentemente nos dedicamos a esto, vivimos de esto y es algo que ponemos nuestro cuerpo todos los días y nuestra alma para para dar un espectáculo, pero tampoco nos lo ponen fácil", sentenció.