Saúl anima a los atléticos: sorprende en redes sociales con su último 'me gusta'

Saúl no está contando con el protagonismo necesario en el conjunto dirigido por Thomas Tuchel. El futbolista cedido actualmente en el Chelsea sorprendió tras la eliminación del Atlético de Madrid con un me gusta y un tuit que han revolucionado las redes sociales.

Pese a su participación con el conjunto blue estas últimas semanas, Saúl ha demostrado con sus últimos comentarios que sigue siendo un fiel aficionado del Atlético de Madrid y mando un mensaje de apoyo a todos los aficionados colchoneros.

"Os digo una cosa, estábamos en la mierda, pero desde que se fue Saúl mucho más. Necesito que vuelva y no dejar de creer. Necesito esos golazos y esa garra. #VuelveSaul", publicó un famoso tuitero del Atlético de Madrid. Saúl no dudó en darle 'me gusta' al comentario, creando así uno de los grandes debates en redes sociales.

😳📲 Saúl Ñíguez, tras la eliminación del @Atleti en #CopaDelRey, da me gusta a este tweet:



‼️ "Estábamos en la mierda, pero desde que se fue Saúl mucho más"



💬 "Necesito que vuelva y no dejar de creer" pic.twitter.com/Y8wReesgw5 — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 19, 2022

Además, por si fuera poco, Saúl Ñíguez publicó un tuit en la que mencionó una de las grandes frases del Atlético de Madrid: "Nunca dejes de creer".