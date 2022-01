Rangnick quita hierro al enfado de Cristiano: "No esperaba un abrazo"

Cristiano Ronaldo no pasa por sus mejores momentos en el Manchester United. El portugués, en su temporada de regreso a los 'red devils', no está encontrando la regularidad deseada. Ayer, Cristiano volvió a jugar tras perderse dos encuentros por lesión. Por ello, como medida de precaución, Ralf Rangnick decidió sustituirlo en el minuto 71, con su equipo ganando 0-2.

Esto, sin embargo, no gustó nada a Cristiano, que torció su cara y tardó demasiado tiempo en abandonar el verde. Además, lanzó con furia su chaqueta en el último episodio de varios desencuentros en los últimos meses. Posteriormente, su entrenador explicó lo sucedido en rueda de prensa.

El enfado de Cristiano Ronaldo al ser sustituido en el minuto 71 😡



¡Sus gestos lo dicen todo! 🤬 Y ojo a la imagen final... Ralf Rangnick hablando con él 🗣️#PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/ZbMjX93Amc — DAZN España (@DAZN_ES) January 19, 2022

"Su reacción fue '¿por qué yo?'... Le dije que tengo que tomar una decisión en interés del equipo porque ya vivimos una situación en el partido ante el Aston Villa en la que estábamos 2-0 arriba y empatamos 2-2 y yo estaba enojado conmigo mismo por no cambiar", contó Rangnick.

"Decidí cambiar a una defensa de cinco con Harry Maguire. Ronaldo no estaba contento, es un goleador y quería quedarse y marcar un gol él mismo. Pero era importante ser compacto. Le dije que lo entendía, pero que tal vez en un par de años, cuando sea entrenador, tomará la misma decisión. No esperaba que me abrazara... pero no tengo ningún problema con él", sentenció el alemán.

Además, en los micrófonos de la BBC mandó un nuevo mensaje al luso. "Escucha, Cristiano, tienes 36 años y estás en excelente forma, pero cuando seas jefe del banquillo, lo verás a través de las gafas de un entrenador. Mi trabajo es tomar las decisiones en el mejor interés del equipo y del club. Espero que él lo vea de la misma manera".