Australia advierte al 11 veces campeón mundo de surf: Kelly Slater no puede competir en el país sin vacunación

El gran surfista estadounidense Kelly Slater no podrá competir en los próximos eventos en Australia si no se vacuna contra el COVID-19, según confirmó este jueves el ministro federal de Salud, Greg Hunt. El 11 veces campeón mundial Slater, que no ha revelado su estado de vacunación, defendió al número 1 del tenis mundial Novak Djokovic después de que el serbio, que no está vacunado, fuera detenido y luego deportado por las autoridades antes del Abierto de Australia.

Dos eventos de campeonato de la Liga Mundial de Surf están programados en Victoria y Australia Occidental los próximos meses de abril y mayo. No está claro si Slater, de 49 años, participará. "Creo que hemos sido bastante claros con el caso de Novak Djokovic de que si no hay vacunas, no hay juego", dijo Hunt a la emisora australiana Channel 9. "Es un mensaje bastante simple, no importa el deporte, somos imparciales. Espero que él (Slater) se vacune y que compita". La World Surf League no ha exigido vacunas para los competidores, pero los ha alentado a ponerse la vacuna contra el coronavirus, advirtiendo de que pueden enfrentarse a desafíos "significativos" si deciden no hacerlo.