Podemos se posiciona en contra de incrementar la tensión bélica en Ucrania con el envío de buques y cazas

El anuncio de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de ofrecerse para desplegar cazas en Bulgaria con el objetivo de intimidar a Rusia en su interés de invadir Ucrania, al igual que la incorporación de la fragata Blas de Lezo, no ha sentado bien al otro socio del gobierno de coalición, Unidas Podemos, que en un comunicado ha mostrado su rechazo. El texto, titulado por 'Podemos, ante el incremento de la tensión bélica en Ucrania', explica la posición de la formación. Ellos apuestan por el diáologo y por no incrementar esa tensión.

"Desde Podemos recibimos con honda preocupación el incremento de la tensión bélica en Ucrania y rechazamos el aumento de los movimientos de tropas y el envío de buques y cazas a la zona", comienzan. "Caminamos hacia un conflicto de difícil solución si no apuntamos a la distensión y a la autonomía estratégica para defender nuestros propios intereses y valores", vaticinan.

Recuerdan que "en los últimos 25 años, las guerras, los enfrentamientos armados, la violencia sexual y la expulsión de personas no han han dejado de aumentar en la vecindad oriental y sur europea. Esos conflictos no solo han arrasado países enteros sino que sus consecuencias han llegado a Europa en forma de aumento de los flujos de personas migrantes y refugiadas, conflictos políticos y económicos, presión de la extrema derecha o atentados terroristas".

"Desde Podemos siempre hemos defendido una aproximación cooperativa y no competitiva en la vecindad oriental entre la UE y Rusia para compartir horizontes de desarrollo económico justo, relaciones comerciales y promoción de los derechos humanos", prosiguen.

Unidas Podemos advierte de que no "volver a recrear" la Guerra Fría

"Hablar de la OTAN es hablar de la Guerra Fría. Esa etapa ya se superó. No podemos volver a recrearla porque perderíamos todos y todas", señalan. Creen que no debe haber un enfrentamiento entre Rusia y EEUUcon la UE en medio: "Las tensiones entre EEUU y Rusia no pueden trasladarse dentro de la UE porque saldríamos perdiendo todos y todas. No puede ser tampoco el momento en que desde dentro de la UE se use el momento de tensión para hacer avanzar posturas que poco tienen de europeístas. Al contrario, es el momento de la política internacional con mayúsculas".

Así, su consejo para la UE es "una postura coordinada y común entre las diferentes sensibilidades de los países bálticos y del Este de Europa y Alemania, Francia, Italia y España. En este sentido, desde Podemos creemos que es el momento de llevar a la práctica lo discutido estos años sobre autonomía estratégica. Es decir, poder tener políticas independientes que nos permitan defender nuestros propios intereses y valores en política exterior, comercial, de defensa o de derechos humanos; no los de EEUU, ni los de Rusia ni los de China".

Por último, finalizan recordando el "no a la guerra" del año 2003: "Ahora más que nunca es el momento de actuar en favor de la paz, el diálogo y la distensión". "La UE debería tomar un rol de mediador entre las posturas de EEUU y Rusia. Esto pasa por actuar rápida y decididamente", añaden. Y proponen "impulsar las fórmulas y foros para lograr una solución a los conflictos de Ucrania", en segundo lugar "hay que plantear un horizonte de futuro" y "trabajar por tener una relación independiente en política exterior, basada en nuestros propios valores e intereses, con EEUU, Rusia y China".

Otras figuras están de acuerdo con Podemos

Destacadas figuras de Podemos como su exlíder, Pablo Iglesias, han rechazado este jueves la vía militar en Ucrania, han apostado por rebajar la tensión con Rusia y han alertado a la parte socialista del Gobierno de coalición de que el "furor pro-USA" acabó con José María Aznar.

El secretario general del PCE, diputado de Unidas Podemos y secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, ha calificado de "grave error" empujar la OTAN hasta Rusia porque "amenaza la paz y es estratégicamente torpe", porque subirán el gas, el petróleo y la inflación. "Europa debe aportar medidas para desescalar el conflicto EE. UU.-Rusia, evitar militarizarlo y dar garantías de paz para las partes", subraya.

Por su parte, Pablo Iglesias considera que a Europa, por razones económicas y geoestratégicas, le conviene rebajar la tensión entre EE. UU. y Rusia. "El furor pro-USA acabó con Aznar y hoy sería una gran torpeza de la parte socialista del Gobierno enfrentarse a todos sus socios y montar el partido de la guerra con el PP", ha asegurado Iglesias en redes sociales.