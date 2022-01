"El mejor profesor de la historia": le llega un correo de un alumno estando de fiesta y así le responde

Cuando un alumno sale de fiesta, seguramente lo último que se le ocurriría es mandar un mensaje a su profesor, o fotos bebiendo alcohol. Sin embargo, el protagonista de esta historia tenía motivos para hacerlo, ya que a la mañana siguiente tenía que entregar un trabajo junto al resto de la clase. Esta es la premisa de uno de los tweets que se ha hecho más viral en las últimas horas. "Atrásame el trabajo por favor", era el título del correo, en el el cual Sergio Martos le envía un correo a su profesor, Javier, para que aplace la entrega del trabajo porque está de fiesta y no le va a dar tiempo a acabarlo.

La cuenta de Twitter @ceciarmy, especializada en historias graciosas, ha compartido la captura de ambos correos, el del alumno y el del profesor de vuelta. "El mejor profesor de la historia", afirma en el tweet, que está teniendo miles de 'me gusta', respuestas y retweets.

Como se puede leer, el alumno empieza ya escribiendo con faltas de ortografía. Este es el comienzo original, con las faltas, producto igual del alcohol o de la hora, a las cuatro de la madrugada: "Te escribo desde el mocil que he salido esta noche y mananan me voy a levantar con una resaca hecho pedazos".

El mensaje de un alumno a su profesor estando de fiesta

"Por cosas resulta q no me va a dar tiempo an entregar el trabajo mañanna. Me dejas entregarlo mas tarde porfavor? Eres la hostia te quiero Javi, bel único profesor bueno que quedaen esta universidade lleno de capullos", prosigue, con evidentes errores de escritura en casi cada palabra y contándole que al estar de fiesta no va a poder entregar el trabajo.

También le pregunta en el correo por la camisa que llevaba el viernes: "Estaba bien guapa, que le quiero regalar una a mi padre y seguro que le gusta una así como de viejo molon". Por último, le pide "entregarlo otro día": "Eres el puto amo y quiero aprobar. Gracias jefe".

La respuesta de un profesor a un alumno de fiesta

"Buenos días Sergio, parece que has tenido una buena noche. ¡Qué envidia! Me recuerda a cuando salíamos en "Cubalibres" en el pueblo", comienza el profesor.

Y le da la buena noticia: "Os he ampliado la fecha de entrega hasta el viernes 21 a medianoche, podéis subirla a través del campus virtual. Comunícaselo al resto de la clase, para que todos tengáis la misma oportunidad".

Y encima le habla también de la camisa: "Me la regaló mi mujer y le canta, con lo cual tengo que cumplir y ponérmela de vez en cuando, peor no tengo ni la más remota idea de dónde procede, pero ya le preguntaré".

Y por si no le había dejado ya un mensaje lo suficientemente amable, todo esto a las 10 de la mañana casi, le pregunta por la noche. "¿Qué bebiste anoche? La próxima vez que me envíes un correo electrónico, envíame también una botella como la que te tomaste anoche, para así no acordarme mucho de este correo", concluye. Desde luego el 'no' ya lo tenía el alumno, probó con todo en contra, y le salió bien la jugada.