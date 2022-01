Un presentador se hace viral por su discurso enloquecido en contra de los antivacunas: "¡Bola de imbéciles!"

Aunque las autoridades y expertos repiten continuamente la necesidad de vacunarse como arma para enfrentarse al coronavirus, incluso poniendo trabas al ocio o al viaje a los no vacunados con el pasaporte COVID, todavía se resisten personas catalogadas como antivacunas que no creen en su capacidad de protección. Para ayudar a concienciarlos también están los medios de comunicación, y en México un veterano presentador se metió tan dentro de su papel de denuncia a estos negacionistas que ha protagonizado un viral discurso en directo, mirando a cámara y fuera de sí.

"Todos los que son antivacunas para mí son unas moscas y a las moscas no se les convence de ser abejitas", afirma Leonardo Schwebel, un veterano presentador mexicano del programa de Telediario El Pulso. "A las moscas les gusta estar en la popó, pues quédense en la popó. No me importa", prosigue.

Cuatro minutos de reloj dedicó dentro de una sección para dirigirse a los antivacunas, subiendo el tono poco a poco. "Esto tan fácil ha generado un sinfín de problemas", señalando la mascarilla. "Ponerse un maldito cubrebocas es una ciencia, necesitamos una licenciatura, una tesis", prosigue en tono irónico. "Pónganse bien el maldito cubrebocas", asegura, todavía de manera tranquila y conciliadora.

Schwebel sigue con su exposición, cada vez más alterado: "Sí me importa que no me contagien. Su libertad de ser imbéciles por no quererse vacunar no les da derecho a que me contagien a mí. Hay personas que con vacunas se contagian, porque hay que seguir los protocolos. Yo tengo cuatro vacunas y tengo que usar el cubrebocas gústeme o no".

"Estoy tratando que haya un mensaje contundente de que todos usemos cubrebocas, como sea, pero bien", dice el presentador mexicano, justo antes de acercarse poco a poco a la cámara y en tono amenazante.

"La libertad no te da derecho a fregar al prójimo. Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas. Dejen de estar fregando al mundo. Sí, tú, antivacunas, eres un imbécil. Ponte el cubrebocas", concluye, ya totalmente fuera de sí y enloquecido.