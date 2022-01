Ancelotti, sobre Hazard: "Está en la planificación de la próxima temporada"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, ha respondido en rueda de prensa antes del encuentro de Liga contra el Elche sobre el estado de forma de Hazard, quien ha señalado que este domingo es "un buen día" para que el belga sea titular: "Está en la planificación de la próxima temporada". El partido de Copa del Rey, precisamente contra el Elche, hizo que nombres como el del propio Eden Hazard, quien anotó un gol, y el de Dani Ceballos volviesen a tener protagonismo. Sobre éste último, el entrenador italiano ah destacado que "va a tener un papel importante en la segunda parte de la temporada".

El entrenador blanco también ha tenido palabras sobre el conflicto que genera la fecha de los cuartos de Copa del Rey (que jugarán contra el Athletic) y el de las eliminatorias sudamericanas, donde el Real Madrid pierde a Vinicius, Casemiro, Militao, Rodrygo y Valverde. "El calendario no tiene sentido. Es un problema de todos los equipos, hay otros afectados. Nosotros no vamos a meter ninguna presión. Jugaremos con los que estén aquí. Lo del calendario es una locura que tienen que solucionar", ha explicado. Quien tampoco estará será Marcelo, sancionado tras su expulsión en Copa: "Tres partidos son muchos. No sé que le dijo al colegiado. Lo sentimos. Vamos a perder una pieza importante para la Copa, pero va a estar listo para la Liga".

Partido contra el Elche: "La estrategia va a ser la misma, es un equipo que conocemos. Es un equipo en buena racha y con una buena organización. El partido va a ser lo mismo. Hay que sufrir y estar motivado porque son tres puntos importantes. El equipo está bien, la recuperación es buena. Tenemos cuatro bajas, pero el resto está bien y todos vuelven".

Su etapa en el Madrid: "La dificultad que tiene un entrenador son las mismas en el Madrid y en otros equipos. Tratar con las personas te puede pasar en cualquier equipo. Lo que hay más en el Madrid es que se quedan fuera jugadores que jugarían en cualquier otro equipo. Pero esta es la responsabilidad de jugar o entrenar en el Madrid". "No tiene sentido ponerme una nota ahora. La dificultad puede pasar a cualquier equipo. Poner notas ahora... Hay que ponerla al final".

El relevo para Casemiro: "Si vamos a buscar un copia de Casemiro, nos equivocamos. No la hay en el fútbol mundial. Es único. Pero como pivote pueden jugar otros jugadores. Jugó Camavinga, que tiene otras características. Sale bien con el balón, aunque no tiene la habilidad táctica de Casemiro. Nunca he tenido un pivote como él. Tenía a Pirlo, que tenía características diferentes. Te tienes que adaptar".

El estado de forma de Barça y Atlético: "Cuando hablas de Atleti o Barcelona, hablas de dos grandes equipos. Sorprende que están teniendo dificultades, pero siguen siendo dos grandes rivales, con calidad para salir de una situación complicada".