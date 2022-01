Zlatan Ibrahimovic defiende a Djokovic: "No se debe obligar a las personas a vacunarse para ir a trabajar"

Novak Djokovic y lo ocurrido en el Open de Australia hace ya una semana sgue dando de que hablar. Un conlicto que se ha extrapolizado a todos los ámbitos y que también ha llegado al mundo del fútbol. Uno de los primeros fue el futbolista del Real Madrid, Luka Jovic, quien tras conocer cómo su compatriota era deportado no dudó en publicar una historia en su perfil de Instagram apoyando al número 1 del mundo con una irónica viñeta.

Pues bien, los apoyos a Novak Djokovic no se acaban ahí. El últimoha sido el delantero del Milan, Zlatan Ibrahimovic, quien a pesar de estar vacunado, ha defendido la postura de Djokovic y sobre todo ha declarado que no se debe "obligar" a nadie a vacunarse para ejercer su trabajo.

El debate comenzó cuándo le preguntaron por qué se habbía vacunado y naturalmente, salió el tema Djokovic a la palestra. "¿Por qué te vacunaste?", le dijo el sueco al periodista, y este contestó: "Para protegerme y proteger a los demás".

Así argumentó su d ecisión y su defensa al tenista serbio: "No es lo mismo vacunarse por motivos de salud que participar en un torneo de tenis. Quienes se vacunan lo hacen porque creen en ella y piensan que es eficaz contra la enfermedad. Pero cada uno tiene su propia opinión. No se debe obligar a las personas a vacunarse solo para ir a trabajar. Me vacuné porque creo que es la mejor forma de protegerme, no de jugar al fútbol. Son dos situaciones diferentes", sentenció.