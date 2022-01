El español Rafael Nadal respondió a Shapovalov después de que este protestase a los árbitros y asegurase que todos eran "unos corruptos".

"Creo que es un buen chico, con mucho talento y el otro día dije que tiene potencial para ganar varios Grand Slam. En ningún caso voy a entrar en polémicas con él, pero creo que se equivoca. Es joven y, sin ninguna duda, cuando somos jóvenes todos cometemos errores y también a veces cuando se terminan partidos así tienes sensaciones extrañas. Te sientes frustrado en algún momento, pero creo que cuando pasen las horas se dará cuenta de que de se ha equivocado", explicó en alusión a las palabras del canadiense que además en rueda de prensa añadió que no sólo juega contra Nadal sino contra el juez de silla también.

“Las reglas en la pista son iguales para todos. Los jueces cada vez tienen menos margen de equivocarse, como pasa con las bolas que cantan las máquinas. Los minutos que tenemos para ir al baño nos los van cantando. No hay que darle más importancia, yo no se lo tengo en cuenta porque sé que es un buen chico”, concluyó.

Un golpe de calor

El balear explicó que sufrió un golpe de calor durante el tercer set del partido en el que venció este martes al canadiense Denis Shapovalov por 6-4, 6-3, 4-6, 3-6 y 6-3 en los cuartos de final del Abierto de Australia.

“Lo que he tenido ha sido un golpe de calor. Se me ha cerrado el estómago y no tenía buenas sensaciones corporales a nivel de respiración”, agregó el balear tras clasificarse para las semifinales del Abierto de Australia por séptima vez en su carrera.

“He tenido opciones al principio del tercero y sabía que tenía que aprovecharlas porque ya tenía sensaciones medio malas”, comentó.

“Cuando me he ido, estaba un poco preocupado porque estaba un poco mal. Ha venido el doctor y me ha tomado la tensión y comprobado las constantes vitales. Cuando me ha dicho que estaba bien, me he quedado más tranquilo”, añadió Nadal, que fue criticado por su rival Shapovalov, que le acusó de malgastar tiempo entre puntos y sets.