Toni Nadal: "Tres días antes de salir hacia Australia, Rafa dijo que no sabía si iba a ir"

Toni Nadal ha analizado en SER Deportivos el pase de Rafa Nadal a las semifinales del Open de Australia. El balear ha sufrido para superar a Denis Shapovalov en cinco sets ( 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3). Se enfrentará al italiano Matteo Berrettini, que por su parte ha ganado en cinco sets al francés Gael Monfils.

Toni Nadal ha admitido que le está sorprendiendo el rendimiento de su sobrino en el torneo. "Sí que me sorprende porque recuerdo cuando tres días antes de partir, Rafa llamó a mi hijo pequeño para 'pasar cuatro bolas' después de estar confinado por el coronavirus. A las nueve de la noche fuimos a entrenar un rato y durante el entrenamiento le dijo, 'no sé si voy a ir o no porque de momento no estoy en condiciones de afrontar un Open de Australia'. Faltaban solo tres días para tomar el avión. Al día siguiente se animó y dijo, 'bueno, venga, voy'. Creo que fue más por ganas de competir y volver a la competición que por confiar en sí mismo".

Sobre el partido de este martes, ha opinado: "Le he visto bien, en los dos primeros sets ha jugado a bastante buen nivel contra un rival complicado. Todo ha cambiado a raíz del golpe de calor. Estábamos viendo el partido la familia y en un momento dado, tras el segundo set, he apuntado, 'bueno, esto creo que está hecho', y mi hermano que estaba en Australia nos ha dicho que no, que estaba literalmente hecho polvo y que les había dicho que le había dado un golpe de calor".

Las acusaciones de Shapovalov

El tenista canadiense de 22 años ha protestado en varias ocasiones al juez de silla por lo que consideraba excesiva tardanza de Nadal en los saques e incluso en un determinado momento ha dicho que todos estaban "corruptos", tras una discusión con el juez de silla. Cuestionado por ello, Toni Nadal ha dicho: "Creo que está totalmente equivocado. Cuando uno se tiene que cambiar, necesita un tiempo y el árbitro normalmente lo que hace es mirar a los contendientes y ver el tiempo y aprieta el reloj más tarde. Él lo ha apretado demasiado pronto, se ha dado cuenta y por eso le ha dado a Rafael más tiempo. Los jóvenes a veces actúan de manera irreflexiva, ¿cómo va a ser un árbitro corrupto...?".

Las semifinales contra Berrettini

"Berretini es un jugador al que se enfrentó en 2019 en las semifinales del US Open. Está instalado entre los mejores del mundo y es un rival muy complicado, casi siempre sientes que estás en manos de él porque tiene un 'saquetazo' y un gran 'drive'. Tiene un poco de debilidad en su revés, pero creo que si Rafael juega bien, no daría a Berretini de favorito", ha explicado Toni Nadal.