Aponiente se mete en la élite de la alta cocina europea (según OAD)

La cocina de Ángel León en Aponiente, situado en El Puerto de Santa María (Cádiz), lleva años atrayendo miradas de todo el mundo: reseñas en The New York Times, grandes ponencias en Madrid Fusión, una segunda estrella Michelin en 2014... Pero las listas se le estaban resisitiendo, al menos hasta ahora que, ocupando el puesto número 37, acaba de convertirse en la entrada más fuerte de la lista en la que Opinionated About Dining (OAD) ordena los 200 mejores restaurantes de Europa.

Con el parisino L'Arpège de Alain Passard repitiendo en el número 1, hasta 17 restaurantes españoles se meten entre los 100 mejores: Azurmendi (4), Etxebarri (6), Quique Dacosta (8), Sant Pau (14), El Celler de Can Roca (15), Diverxo (27), Disfrutar (29), Aponiente (36), Tickets (37), Mugaritz (38), Arzak (43), Ca l'Enric (44), Martín Berasategui (46), Pakta (87), Güeyu Mar (94), Àbac (97) y Cinc Sentits (98).

En la lista figuran otros 14 establecimientos españoles: Lasarte (103), Koy Shunka (113), Espai Kru (122), Noor (134), Dos Palillos (160), Heart (161), Moments (162), Nerua (164), Club Allard (171), Ricard Camarena (186), Abantal (186), Alkimia (187), Dani García (193) y Coque (200). En total, 31 en el top 200: siete más que hace un año.

El fundador de la lista, Steve Plotnicki, ha explicado que el hecho de que Aponiente esté en el extremo suroeste hace que muchas veces quede fuera del típico itinerario gastronómico español: "Resultó algo más difícil para nuestros críticos descubrir Aponiente. Pero una vez dimos con el restaurante de Ángel León, consideramos que estábamos ante uno de los sitios más importantes para visitar en Europa".

El premio al Mejor Nuevo Restaurante, al que optaban ocho establecimientos europeos, incluido el cordobés Noor, del chef Paco Morales, finalmente se lo ha llevado el milanés Lume, regentado por el cocinero. Luigi Taglienti.

La lista de OAD se elabora a partir de las opiniones de unos 5.000 expertos gastronómicos, ponderadas posteriormente por un logaritmo que bonifica su experiencia en restaurantes: su máxima es que no todas las opiniones son iguales.

La aplicación de este sistema desemboca en la aparición de restaurantes que, normalmente, ocupan puestos mucho más discretos en otras listas. Pero no deja de ser una opinión que complementa a la Guía Michelin, la Guía Repsol, los 50 Best de Restaurant, o ránkings como los de TripAdvisor o la revista Elite Traveler.

