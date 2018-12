"El calderillo de Béjar es la estrella del libro"

La Diputación de Salamanca acaba de publicar el libro "Burlas y veras en la gastronomía bejarana", una obra firmada por los hermanos Miguel Ángel y José Antonio Sánchez Paso. En su presentación se insistió en que no se trata de un simple recetario, sino de un libro de lectura con historias, anécdotas y tradiciones en torno a la gastronomía serrana en general, y bejarana en particular. Un libro de rescate porque intenta recuperar la memoria de una oferta gastronómica que, en algunos casos, ha pasado a la historia por el auge de la comida industrial. Según José Antonio Sánchez Paso: "Esun libro de conquistas, reconquistas y hallazgos". El calderillo es la estrella del libro: "Se incluyen hasta 10 recetas de este plato, pero también se abordan los garbanzos a la bejarana, la coliflor porteña, los famosos nabos de la comarca de Béjar, el valor de la miel, las castañas, el cóctel Béjar, elaborado en su día por Perico Chicote". Un libro para leer, no para consultar, subraya Jose Antonio Sánchez Paso.

