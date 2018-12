Intentan derribar la Cruz de Olárizu

Unos desconocidos han saboteado esta pasada noche la cruz del monte Olárizu de Vitoria, provocando importantes desperfectos en el monumento. Primero han roto el hormigón con un martillo neumático y posteriormente han cortado el encofrado de hierro con una rotaflex.

Los autores del ataque han difundido el sabotaje a través de un vídeo enviado a Hala Bedi irratia. Junto al mismo, en un comunicado justifican el ataque por el “pasado franquista” del monumento ante el que no podían "quedarse de brazos cruzados".

La cruz fue objeto de polémica el pasado mes de septiembre al acordar su derribo el Concejo de Mendiola donde se ubica por considerarlo un monumento franquista. El Ayuntamiento de Vitoria respondió entonces que iba a dar autorización para su derribo y que apostaba por preservarla al entender que su origen no estaba ligado a la dictadura, sino que fue apropiada por el franquismo.

La semana pasada aparecieron varias pintadas en la base de la cruz en las que se leía: "Fuera los rosarios de nuestros ovarios" y "Esto con ETA no pasaba".

EH Bildu no condena

Todos los grupos municipales salvo EH Bildu han condenado el sabotaje. El alcalde, Gorka Urtaran, ha acusado a la coalición abertzale de dar respaldo a los atacantes y volver a los viejos tiempos

“Lo que no es admisible es que un grupo se tome la justicia por su mano y que todavía menos que tengan respaldo en este Ayuntamiento lo que no retrotrae a tiempos pasados. Hay que respetar la pluralidad y no se puede decir que condenamos un ataque cuando es contra una mezquita y no cuando es contra una cruz” ha lamentado Urtaran.

Efectivos de la Policía Local, bomberos, Zona Rural y Mantenimiento urbano han acudido al lugar en cuanto han tenido conocimiento de los hechos para evaluar los daños que son "importantes", ha informado el Ayuntamiento.

Tras un primer análisis, se estima que la obra de reparación será “larga, compleja y costosa”, por lo que inicialmente se ha decidido aplicar medidas provisionales para reforzar la parte dañada y establecer un perímetro seguridad.