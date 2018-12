Radio Mallorca presenta el primer libro dedicado al 'variat mallorquí'

Radio Mallorca, a través de su portal gastronómico Ser Foodie, y Disset Edició, han presentado este viernes el primer libro dedicado a uno de los platos más tradicionales de la gastronomía mallorquina: el 'variat'. La publicación, de 99 páginas, reúne el testimonio de 18 reconocidos cocineros, que dan su punto de vista sobre este plato e incluso comparten su reinterpretación, entre ellos Toni Pinya, Santi Taura, Koldo Royo, Miquel Calent, Maria Salinas, Tomeu Arbona o Maria Solivellas.

A su vez, el libro invita a hacer un recorrido por 20 bares y restaurantes de la Isla que son auténticos templos del variat, entre los cuales se encuentran Casa Miss y Cas Cotxer (Sa Pobla), Can Prim (Santa Eugènia), Can Melis (Inca), Can Prim (Santa Eugènia), S'Estanc Vell (Vilafranca) y Clandestí, Bodega La Rambla y Bar Mavi (Palma).

Con idea original de Josep Roquer, director de Radio Mallorca, imágenes de la diseñadora y fotógrafa gastronómica Cristina Ortega y textos de la periodista Aina Solano, 'El llibre del variat mallorquí' se ha presentado este viernes en el Hotel Melià Palma Bay en un acto al que han asistido el alcalde Palma, Antoni Noguera, el director general de Disset Edició, Antoni Pons, el director de Radio Mallorca, Josep Roquer y varios de los protagonistas de la publicación: propietarios de diversos templos del variat y reconocidos chefs de la Isla, que a su vez han estado arropados por otros cocineros. También han acudido representantes de entidades y empresas que han participado en el libro, como Miquel Gual, de Cooperativa Agrícola de Sóller; Antoni Vallcaneras, de Cafés Bay; Ramón Servalls, de Bodegas Macià Batle o Laura Prats, de Vermut Miró.

La presentación ha consistido en una mesa redonda conducida por el actor y colaborador de La Ser, Pep Noguera, en la que además de las dos autoras del libro han participado el cocinero y presidente de Ascaib, Koldo Royo, el chef Pau Navarro y el propietario de Can Prim, Toni Coll. El acto ha concluido con una degustación de tres tipos de 'variats', elaborados por Casa MIss, Can Melis y Can Prim por parte de todos los asistentes.