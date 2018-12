Los Moros y Cristianos votarán en enero si las mujeres pueden ser 'capitanas'

La polémica nos lleva a San Vicent del Raspeig y a su fiesta de Moros y Cristianos. Allí, la Comparsa Navarros, que ostentará la capitanía cristiana 2019, quiere que sea una de sus socias quien lleve este cargo. A día de hoy, esto no puede ser porque es un cargo reservado a los hombres. La Federación de Moros y Cristianos indica que para que se obre el cambio debe ser aprobado por dos tercios de la asamblea general que votará el próximo 13 de enero.

Ruth Céspedes de Pablo, secretaria general de la Unión de Comparsas, quiere alejar el fantasma de una posible discriminación ante el debate que se ha generado. Reconoce que el reglamento hasta hoy habla de "un capitán y una abanderada" y que para modificar eso, que una mujer pueda además ser capitana, hay que modificar el reglamento y eso "es lo que se pretende hacer", dice algo abrumada porque aún no hay una resolución.

Así las cosas, Céspedes, insiste en que es una cuestión gramatical porque la relevancia del capitán, que ahora ostentan solo los hombres y el de abanderada, mujeres, tienen el mismo rango. "Esto no estaría pasando", puntualiza, "si desde el principio se hubieran llamado capitán y capitana"

Y sigue la argumentación de la Federación. Más difícil es el cambio de nombres, mantiene la secretaria general, porque el cargo de abanderada es más antiguo, dice que el de capitán. En San Vicente del Raspeig "nos hemos ido adaptando a los tiempos y la fiesta puede presumir de que la mujer nunca jamás ha tenido problema para acceder a ningún tipo de cargo".

Por su parte, desde la Comparsa Navarros, dicen que acatarán la decisión del día 13, pero lamentan que en los tiempos que corren se hayan encontrado con este "muro". Se han basado, para pedir que su socia sea capitana, en una modificación del reglamento de 2016, cuando se introdujo en artículo 14 de la Constitución española para remarcar la "igualdad entre hombres y mujeres".

Desde la Federación se les ha dicho que el peso de capitán y abanderada es el mismo, pero para ellos no es así, porque una mujer "no puede luchar en la Embajada. Los roles no son iguales y hay un protocolo en los actos diferenciado. Tenemos una interpretación diferente del reglamento".

Han propuesto a un matrimonio para los cargos, a ella "le hacía mucha ilusión ser capitana y es fundadora de la fiesta, lleva en ella desde 1976".