Cuando se está al límite en glucosa y colesterol

Con la Navidad y los excesos de comida y bebida propios de estas fechas, muchos se revisan sus niveles de azúcar en sangre y de colesterol, dos de los parámetros, junto con la tensión arterial, que, de estar alterados, pueden ser facotres de riesgo de cara a problemas cardiovasculares. Pero todavía hay quien tiene muchas dudas sobre los niveles adecuados de ambas cosas.

Según el doctor Alberto López, médico de familia, “los niveles de diabetes están muy bien definidos. Cuando superan los 126 mg /dl en dos determinaciones, se puede decir que la personas es diabética”. La OMS establece que el nivel de normalidad está por debajo del 110. Pero si estamos entre estos dos parámetros, de 100 a 126 mg/dl, se considera que tenemos una glucemia basal alterada, es decir, una alteración del metabolismo de la glucemia, pero sin llegar a ser diabéticos. Algunos autores hablan de prediabéticos, afirma López, “aunque a mi no me gusta mucho este término”,

Las estimaciones apuntan a que de las personas que están en este tramo, un 30% llegarán a ser diabéticas. De qué depende revertir la situación. El doctor señala el hacer ejercicio, para que el organismo metabolice mejor la glucosa y el no engordar. También desde luego es importante una dieta saludable, controlando los dulces.

Andar a buen ritmo, ver escaparates o subir escaleras, “es algo fantástico que favorece la circulación sanguínea, la capacidad del corazón, etc, etc y eso es no tener una vida sedentaria, pero hacer ejercicio es algo más”. López recomienda hacer al menos tres horas a la semana una actividad que suponga sudar, algo de esfuerzo. “Si vas andando poder ir hablando con quien va contigo, pero con cierto esfuerzo, así conseguiremos hacer un ejercicio aeróbico”.

Otro indicador de la salud muy importante es el colesterol. “Antes se decía que el límite del colesterol total estaba en 250 mg/dl, si no hay enfermedad producida por arteroesclerosis, y por debajo de 200 si la había” Pero las cifras oscilan y ahora el 250 se ha bajado a 200 mg/dl de límite. Para su valoración en la salud del paciente se tiene también muy en cuenta los marcadores del llamado colesterol “bueno”, HDL y “malo”, LDL. Los médicos valoran los dos y los factores de riesgo.