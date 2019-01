Liderazgo de la DO Rueda

Los consumidores prefieren la calidad de la D.O. Rueda. Así lo confirman los datos de 2018: durante el pasado año, la cifra de contraetiquetas emitidas ascendió a 82.090.250, consolidándose una vez más como la D.O. de vino blanco preferida por los españoles. Cifras muy satisfactorias tras un año complicado para el sector, debido a las inclemencias meteorológicas que afectaron a los viñedos en 2017. Recordemos que la producción en la D.O. Rueda bajo más de un 23%, pero gracias a la apuesta de los consumidores por los vinos de Rueda las ventas solo han descendido un 10,5%. De hecho, según el último informe realizado por la consultora AC Nielsen, 1 de cada 3 consumidores habituales de vino elige ‘un blanco’ de Rueda.

2018 ha sido además el año de la renovación de la identidad corporativa de la D.O Rueda, líder de las denominaciones de origen de Castilla y León.

El nuevo logotipo busca reivindicar la marca RUEDA con una identificación rápida, clara y sencilla para el consumidor. En el caso de las contraetiquetas o tirillas, se ha introducido una estampación diseñada únicamente para la D.O. Rueda, donde desaparecen los nombres de las distintas variedades y en todas ellas aparece la palabra RUEDA, diferenciándose unos vinos de otros por los nuevos colores. Por último, la nueva página web, que busca centrarse en el público joven, presenta un aspecto más dinámico, moderno e intuitivo.