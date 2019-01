"Los ayuntamientos deberían oficializar las listas de víctimas"

El antropólogo y experto forense, Francisco Etxeberria, asegura en la SER que existe una "memoria desatendida y desigual", llega a calificar estas diferencias de "escalofriantes" al referirse a las diversas actuaciones que realizan sobre Memoria Histórica algunas Comunidades Autónomas, como Euskadi, que tiene un plan concreto desde 2003, o las nulas intervenciones que realizan Comunidades Autónomas "vecinas", por ejemplo. Considera Etxeberria que la Administración de Justicia "no quiere intervenir" y se acoge a la ley de la Memoria Histórica de 2007. Deriva de esta forma, dice, cualquier tipo de actuación a las Administraciones y aquí entran ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos autónomos. En el caso vasco, destaca Etxeberria las intervenciones llevadas a cabo en Gipuzkoa y el caso concreto de Beasáin, por ejemplo, donde sin presupuesto de ningún tipo han hecho oficiales los nombres de los muertos.

Pone Etxeberria este ejemplo porque "no pudiendo rescatar a aquellos que murieron de nuestros pueblos, lo que sí pueden hacer los ayuntamientos es deliberar sobre el particular y poner por escrito que fue verdad y ocurrió así". Cree que es el momento de que los ayuntamientos intervengan y, de la misma forma que destaca el impulso de Gipuzkoa, considera que en Bizkaia "se han hecho muchas menos cosas". Mantiene Etxeberria que Bizkaia "no lo ha sabido encajar, a pesar de iniciativas como las realizadas en el cinturón de hierro". Cree que es preciso un impulso "muy social, muy de base", que en Gipuzkoa se ha llevado adelante con fuerza.

Valle de los Caídos

Respecto al número de vascos que se encuentran en el Valle de los Caídos, asegura Etxeberria que son un total de 1.051. En su mayoría alaveses "y en concreto, vitorianos" (617) prácticamente todos muertos en combate en el frente de Villareal. Contabilizan, además, 203 fallecidos de Bizkaia y 231 de Gipuzkoa.

Sobre su estado de conservación, reconoce que "aunque los huesos están en buen estado, las filtraciones de agua en los ocho huecos en los que se encuentran han deshecho las cajas de madera y han terminado mezclando restos". Eso dificultaría mucho la tarea de identificación y la haría más costosa. De momento, al menos 10 familias vascas han solicitado su exhumación. Considera que rescatar a una sola de esas personas es muy complejo porque, aunque "el derecho asiste a estas familias, la dificultad técnica es enorme por la mezcla de huesos que hay y su estado".

Respecto a los restos de Franco, asegura Etxeberria que no hay dificultad alguna porque "no se necesitan forenses ni jueces ya que se sabe quién es y cómo murió". Cree que "no debería costar sacarlo más de una mañana", aunque ,visto lo visto, a su juicio, será cuestión de meses que se resuelva.