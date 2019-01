El New York Times sitúa a Cádiz como uno de los 52 destinos mundiales y la ubica en la provincia de Jerez

Gran noticia turística para Cádiz. El New York Times la ha incluido como uno de los 52 destinos de año 2019 en el mundo. Con una pequeña errata incluida, eso sí, ya que dice que está en la provincia de Jerez,

El artículo, escrito por el periodista Andrew Ferren, habla de Cádiz como "una de las ciudades más antiguas de Europa que vuelve a ser nueva" y explica que su ambiente recuerda más a La Habana que a Madrid. Pero es la gastronomía lo que parece haber colocado a Cádiz y su provincia en el número 50 esta selecta lista internacional en la que también aparecen Lyon, las Azores, las Maldivas o la propia Nueva York.

El artículo detalla los encantos de las bodegas jerezanas, los pueblos blancos y, por encima de todo, la gastronomía de varios restaurantes, en esepcial los dos del chef gaditano Ángel León.

Claro que la recomendación no se libra de una errata. Bajo el nombre de cada destino, The New York Times indica la región o el estado al que este pertenece la recomendación pero en el caso de Cádiz, curiosamente, se puede leer "Jerez, España", como si la capital gaditana perteneciese, en realidad, a una hipotética provincia de Jerez.