Las nuevas contraetiquetas de la DO Valdepeñas: variedad y añada

Ya están aquí. Ya han salido al mercado las botellas de los vinos de la Denominación de Origen Valdepeñas con la nueva contraetiqueta. En ella, el consumidor conocerá la variedad de la uva y la añada del vino.

De esta forma, esta DO es la primera, en toda España, que lleva a cabo este ejercicio de transparencia, puesto que "hay DO que incluyen información de añada o variedad de uva, pero no ambas informaciones", ha explicado su presidente, Jesús Martín. Es una noticia ya conocida desde 2016, pero es ahora cuando se ponen en circulación las primeras botellas con este nuevo etiquetado.

En esta contraetiqueta, de manera visual y sencilla, se podrá conocer la variedad del vino blanco (sauvignon, moscatel, chardonnay, crianza o verdejo), mientras que en el caso de los tintos se conocerá su variedad (tinto, crianza y rosado), así como si es un vino crianza, reserva o gran reserva. Y, finalmente, se podrá conocer el año de la añada.

Aumentará un 20 % la producción en la próxima vendimia

Con esta iniciativa, se pretende aportar mayor transparencia a los diferentes vinos que están inscritos en esta Denominación de Origen. Una DO que ampliará su producción en la próxima vendimia en un 20 %, así lo ha confirmado el propio Martín, quien ha afirmado que "pasaremos de producir 75 millones de botellas a poder producir hasta 85 millones (...) esto nos ayudará a competir con el resto de DO".

En este sentido, Martín ha afirmado que "estábamos teniendo competencia desleal porque el resto de DO cuentan con una mayor producción (...) el problema de los vinos de Valdepeñas es que tienen mucho mercado y poca producción".