El MPV inicia los actos de su 20 aniversario con la presentación de la 25ª edición del Anuario de Vinos de El País

El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto a Pilar Molestina, directora de la publicación, ha presentado hoy en el Museo Provincial del Vino de Peñafiel, la 25ª edición del Anuario de Vinos del diario El País, primero de los actos que se celebran con motivo del 20 aniversario del Museo y que ha contado con la presencia de la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, del consejero delegado del Grupo Prisa, Óscar Becerra, y de Cristina de Diego, directora de Desarrollo de Negocio de El País .

Como ha recordado el presidente de la Diputación, “es la tercera vez consecutiva que El País elige el Museo Provincial del Vino para la presentación oficial de este Anuario, pero esta vez se trata, sin duda, de una ocasión muy especial, al coincidir los 25 años de la publicación, una de las referencias esenciales para el aficionado al mundo del vino, con el 20 aniversario del Museo Provincial del Vino, indudablemente la referencia enoturística más destacada de Castilla y León, como de muestran los más de 80.000 visitantes que recibimos cada año”.

En este sentido, ha asegurado que “la información de calidad sobre los vinos de toda España y una propuesta enoturística de primer nivel se ensamblan en un acto en el que, por encima de todo, destaca el nexo que aúna ambas iniciativas, y que no es otro que el vino. Ese vino que nos deleita los sentidos cuando disfrutamos de una copa y que, al mismo tiempo, nos invita a descubrir la tierra, el paisaje, la cultura, el patrimonio y las gentes que habitan el lugar donde se elabora”.

Jesús Julio Carnero ha insistido en que “además de la apuesta por la calidad, la innovación y el dinamismo de nuestro sector vitivinícola, es preciso contar con el respaldo de los medios de comunicación social y especialmente de las publicaciones especializadas como este Anuario. Porque la publicación que dirige Pilar Molestina se ha convertido en una herramienta imprescindible tanto para los profesionales del mundo del vino como para los que disfrutamos de él, ayudándonos a conocerlo mejor y guiándonos en nuestra elecciones, al tiempo que nos despierta el interés por conocer los lugares donde se produce cada botella, cada marca, en una importante labor de promoción enoturística”.

Dos vinos de Valladolid, entre los mejores



La presentación ha incluido la cata de 14 vinos seleccionados entre los que han logrado las mejores puntuaciones del Anuario, presentados por sus respectivos directores técnicos. Entre ellos se encuentran dos vinos de la provincia de Valladolid: Cartago Paraje del Pozo 2014 (San Román Bodegas y Viñedos, D.O. Toro) y Cuesta de las Liebres 2014 (Bodega Pago de Carrovejas, D.O. Ribera del Duero).

Junto a ellos, se han presentado el Nicolás de Tricó 2015 (Compañía de Vinos Tricó, D.O.Rías Baixas), Enate Uno 2012 (Bodegas Enate), D.O. Somontano), Ars Collecta Codorníu 457 (Codorníu. D.O. Cava), Fino Capataz Solera de la Casa (Bodegas Alvear, D.O. Montilla-Moriles), Amontillado Del Duque VORS (Bodegas González Byass, D.O. Jerez), Amancio 2015 (Viñedos y Bodega Sierra Cantabria, D.O.Ca. Rioja), Pago de los Capellanes Finca El Picón 2014 (Bodegas Pago de los Capellanes, D.O. Ribera del Duero), Gaudium 2014 (Marqués de Cáceres, D.O.Ca. Rioja), Más La Plana 2013 (Bodegas Torres, D.O. Penedés), Pérez Pascuas Gran Selección 2012 (Bodegas Hnos. Pérez Pascuas, D.O. Ribera del Duero), Marqués de Riscal 150 Aniversario 2010 (Marqués de Riscal, D.O.Ca. Rioja) y Pedro Ximénez VORS (Bodegas Osborne, D.O. Jerez)