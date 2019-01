El PSOE exige al PP medidas por el posado de la alcaldesa de Gomezserracín con una bandera franquista

El Secretario de Política Municipal del PSOE de Segovia, Alberto Serna, pregunta a la Presidenta del PP de Segovia, Paloma Sanz, si “ve con buenos ojos que la Alcaldesa de Gomezserracín y dos de sus concejales posen orgullosos con una bandera franquista durante una visita al Valle de los Caídos”.

Para Alberto Serna, “el uso de símbolos pre constitucionales como la bandera con la que posa sonriente Laura del Río, Alcaldesa popular de Gomezserracín, no es la mejor carta de presentación para un cargo público elegido gracias a unas elecciones democráticas en el marco de un Estado de Derecho”. Serna considera “de una gravedad evidente” esta imagen más aún “cuando va acompañada de unas manifestaciones a través de las redes sociales en las que señala que “Franco no fue quien comenzó la guerra” o “la dictadura…bueno, parte de la transición”.

“La Presidenta del PP de Segovia no puede mirar hacia otro lado ante estos hechos y esperamos que sea contundente en la condena de los mismos tomando las medidas que crea convenientes. Ante actitudes de esta gravedad no sirven las medias tintas ni ponerse de perfil. El tiempo del todo vale ha pasado y un cargo público no puede flirtear de este modo con una dictadura”, insiste Serna.

El Secretario de Política Municipal del PSOE se pregunta también “qué opinará el Presidente de la Diputación y Secretario General del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, sobre estos coqueteos de tres cargos públicos de su partido, que además ostentan responsabilidades de gobierno en un Ayuntamiento, con la dictadura franquista”. “El señor Vázquez también ha de ser claro y poner negro sobre blanco su postura ante estos hechos, explicando a los vecinos de Gozmeserracín y a todos los segovianos si ampara esta actitud o por el contrario será capaz de pedirles responsabilidades”, concluye Serna.