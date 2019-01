Una cena solidaria con Estrella Michelin a favor de Cruz Roja Cuenca

Por segundo año consecutivo Cruz Roja Cuenca y el restaurante Trivio organizan una cena solidaria en el ánimo de recaudar fondos para la campaña del Juguete “Sus Derechos En Juego”. La calurosa acogida del año pasado “nos ha llevado a ambas entidades a repetir experiencia” ha explicado el presidente de la Asamblea Provincial de Cruz Roja en Cuenca, Pedro Roca. Lo hemos contado en el espacio que dejamos una vez al mes a Cruz Roja en Hoy por Hoy Cuenca y que coordina Ana Cano, técnico responsable de Cooperación Empresarial de Cruz Roja. También hemos hecho balance de la campana de Juguetes de la pasada Navidad con Alejandro García, de Cruz Roja Juventud, y hemos hablado con el cocinero Jesús Segura, del Trivio, con una Estrella Michelin.

La cena solidaria se celebrará el próximo jueves 7 de febrero a las 21.00 horas en el restaurante Trivio (C/ Colón, 25). El precio es de 25 euros y además se pide a los comensales que lleven un juguete nuevo no bélico y no sexista. Todos los fondos recaudados irán destinados en su integridad a la campaña de recogida de juguetes de Cruz Roja.

Jesús Segura. / Trivio

Los tickets para asistir a la cena solidaria se podrán adquirir en el propio restaurante Trivio o en la sede que tiene Cruz Roja en Plaza de la Constitución, 7. Se habilitarán un total de 50 plazas, las que caben en la zona bistró del restaurante, “por lo que invitamos a quienes estén interesados a que las adquieran cuanto antes ya que el año pasado se agotaron a las pocas horas”, añade Roca.

“Desde Cruz Roja queremos agradecer la colaboración del cocinero Jesús Segura y de su equipo por ayudar en este objetivo de garantizar el juego de los niños de familias que tienen una situación difícil”, ha incidido el presidente provincial. “También agradecer a Eurográficas que, al igual que el año pasado, ha querido sumarse a esta iniciativa asumiendo el coste de la impresión de carteles y tickets”.

“Desgraciadamente la infancia es uno de los colectivos que más están sufriendo los efectos de la pobreza de los hogares, ya que las familias tienen enormes dificultades para asumir los gastos más básicos”, apunta Pedro Roca. ”Por dar un dato ilustrativo de esta realidad, según el boletín sobre la vulnerabilidad social Nº 13 de Cruz Roja, centrado en la infancia atendida por nuestra Organización, un 18% de los niños y las niñas afirma no tener juegos ni juguetes”.