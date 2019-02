"La guardia médica en Urgencias no se abandonó"

Sara Solas es una Médico Interno Residente que el pasado miércoles secundó la huelga convocada por el Sindicato Médico de Navarra junto a otros ocho compañeros del Servicio de Urgencias en el Complejo Hospitalario de Pamplona.

Explica que los MIR "no estábamos convocados como servicios mínimos a la huelga. A medianoche, los residentes que quisieron sumarse lo hicieron". Fueron nueve de los doce que se enciontraban en el Servicio. Según Solas, fue hacia las dos de la tarde "cuando se empezaron a hacer llamadas personales desde la Subdirección del hospital "exigiendo que se presentaran en su puesto de trabajo o que se atuvieran a las consecuencias por faltar". Según explica Solas, "la guardia no se abandonó. No se dejó desatendido a ningún paciente; asumimos nuestro derecho de huelga y por eso nos fuimos". La residente añade que "hay jurisprudencia" del Tribunal Supremo en 2005 en el sentido de que los MIR no pueden ser convocados a servicios mínimos y el consejero de Salud lo reconoce, "pero al mismo tiempo nos acusa de abandonar una guardia".

Sara Solas admite que el Servicio de Urgencias depende "en gran medida" de los residentes durante las guardias: "Se vio que iba a haber un seguimiento masivo por parte de los residentes y que eso iba a suponer un problema en la atención". Explica que en el conjunto del sistema sanitario, los MIR "somos muchos; sacamos trabajo a todas horas del día, pero sobre todo por las noches, porque hay menos médicos adjuntos".