Grezzi cree que abrir la puerta a la reversión de los nuevos carriles bici es cuestionar a los técnicos

El concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Hoy por Hoy Locos por Valencia. Grezzi ha asegurado que antes de proyectar y diseñar cualquier carril bici en la ciudad los técnicos municipales evalúan las cifras de tráfico de la zona y la intensidad del mismo en distintas franjas horarias para conocer que ocurre si se elimina un carril o se cambia la titularidad del mismo. Por ejemplo, si se convierte un carril de tráfico en exclusivo para los autobuses públicos. Hay que confiar en los profesionales del Ayuntamiento, dice el edil, porque son ingenieros de alto nivel.

PSPV y Compromís presentaron ayer una alternativa conjunta a la moción que presentó el PP en el pleno municipal para que se reviertan algunos carriles bici. Una moción en la que se retiraba la parte de "complementar o modificar aquellas -acciones- que puedan ser problemáticas o no supongan un beneficio claro para las vecinas y vecinos" que proponían en una moción inicial, y en solitario, los socialistas.

Sobre este asunto, Grezzi ha dicho que ayer no ocurrió nada extraordinario por mucho que se quiera tensar la cuerda y "hacer un grano de arena una montaña". Aunque dice el edil que esta situación fue "poco pertinente", pero se buscó consenso y se llegó a él.

Grezzi afirma que seria capaz de rectificar algunos carriles bici, por ejemplo los que hizo el PP por encima de la acera, porque los que ha proyectado su concejalía están bien diseñados.

Sobre el anuncio de Ciudadanos, que asegura que llevará a la Fiscalía las obras del carril bici de Reino de Valencia porque no existe un informe de la Policía Local ni de Patrimonio al respecto, Grezzi ha rebatido al portavoz de la formación naranja, Fernando Giner, explicando que no hay informe de los agentes porque no es preceptivo ni obligatorio ni se ha hecho en los últimos 28 años.

Además, el concejal afirma que patrimonio sí se ha pronunciado favorablemente en un documento, tanto a nivel municipal como autonómico, por lo que recurrir a la justicia es, a su juicio, innecesario.

Sobre este proyecto en Reino de Valencia, el edil ha explicado que si se hubiera hecho el carril bici por el jardín central de la avenida se estaría privando a los peatones de un espacio. No habrá taponamiento del tráfico, asegura, porque además de los estudios hechos, antes se aparcaba en doble fila y la zona está preparada para acoger mil coches por hora, cuando en la actualidad solo se llega a 400. Pone Grezzi, el ejemplo de la calle Cádiz donde EMT y vehículos particulares comparten la calzada y no se ha generado ningún problema.

Respecto a otro carril bici que ha suscitado las críticas de la oposición, el de la calle Alicante, entre la Plaza de Toros y la Estación del Norte, Grezzi pone en el foco en abrir un concurso de ideas en un futuro para ampliar la acera del coliseo que, por estar en zona protegida, no se ha podido ampliar al tiempo que se actuado en la otra parte de la calle.

Sobre la nueva ordenanza de movilidad, que ha pasado ya a la fase de exposición público, tras la aprobación del pleno municipal, Giuseppe Grezzi se muestra satisfecho porque ha sido un trabajo amplio, consensuado, muy implicado y cualificado por parte de los técnicos, que ha recogido las ideas de normativas de otras ciudades españolas, planes de la DGT y sugerencias de muchos colectivos.

Una ordenanza de futuro, dice, que recomienda pero no obliga a llevar casco a los usuarios de patinetes eléctricos porque ninguna capital lo hace y la DGT no se ha pronunciado al respecto. Sobre la prohibición de aparcar en el carril bus nocturno, el concejal ha asegurado que no se prohíbe, sino que se regula porque la Ley de Tráfico dice que se tiene que proteger. Asegura que los datos son muy positivos y la ocupación en la hostelería en las zonas en las que se ha regulado, se ha incrementado un cuatro por ciento, además de la mejora en la accesibilidad.

Ha apuntado, además, que las VTC no pueden ir por el carril bus porque no son transporte publico, sino un servicio discrecional que tiene unas características diferentes. En su paso por la SER también ha declarado que está abierto a las críticas siempre que se hagan dentro de un debate respetuoso en el que se propongan mejoras.