La transformación tecnológica en la Universidad, una realidad que avanza

La incorporación de las nuevas tecnológica al mundo de la docencia universitaria ha cambiado la relación de alumnos y profesor. Así lo indica Rafael Ramiro, profesor de Entorno Global de los Negocios en ICAI de Universidad de Comillas e inversor privado en start-ups en EdTech.

Reconoce que ahora el estudiante no entiende no poder tener un contacto con el profesor que no sea “en tiempo real y por todos los medios que ellos utilizan en su día a día”. Y para eso las nuevas tecnologías ayudan mucho. “Hoy por hoy, pasa todo por unas plataformas de contenidos y todos tenemos que pasar por ellas. Allí se cuelgan los trabajos, los exámenes y los corregimos”, hacemos comentarios y el alumno también puede preguntar aquí.

Pero, cómo se compagina el uso extensivo de las nuevas tecnologías y el uso normativo, se pregunta José Antonio Rubio, doctor Ingeniero en Ciberseguridad por la URJC, haciendo alusión al Reglamento de Protección de Datos que entró en vigor el pasado mes de mayo. Ramiro reconoce que el nuevo documento ha supuesto un giro importante, a veces, algo incómodo. “Todo lo que tengamos que comunicar a un alumnos, debe hacerse a través de los correos oficiales de la universidad, tanto el alumno como nosotros”, así que si un estudiante les consulta desde su correo privado, ya “no estamos siguiendo los cauces establecidos”.

Sobre otras tecnologías como la realidad virtual, Ramiro asegura que se empieza a utilizar, pero poco.“Es difícil meterlo en el día a día”. Por eso, afirma que la transformación digital “facilita más la vida, pero nos exige más”. Por ejemplo, para una clase oline, un profesor dedica el doble o el triple de tiempo que para una presencial.