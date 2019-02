Los saharauis advierten: "han engañado a los pescadores canarios"

Acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos que afecta también a los pescadores canarios. El Trubunal de la Unión Europea dejó claro que “incluir el territorio del Sáhara Occidental en el ámbito de aplicación del Acuerdo de Asociación conculcaría determinadas normas de Derecho Internacional general que son de aplicación a las relaciones de la Unión con el Reino de Marruecos, como el principio de libre determinación, según consta en la sentencia del 27 de Febrero del 2018.

"Los pescadores están de acuerdo porque les interesa y necesitan pescar ahí, pero en el fondo es una ilegalidad. Marruecos y la Unión Europea han engañado a la opinión pública incluyendo a los pescadores", explica Bashir Mansur, portavoz del colectivo saharui en Lanzarote. La razón por la que el colectivo saharaui en Lanzarote considera que se ha engañado a los pescadores es que "no se negoció con el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, sino con los colonos marroquíes que viven en el sahara ocupado", ha explicado a la SER.

"El pueblo saharaui reconocido internacionalmente solo tiene un representante legítimo que es el Frente Polisario, y el Frente Polisario está en contra de esos acuerdos, porque no se ha consultado a la población autóntoca del Sahara", ha explicado Bashir Mansur . No obstante, "el consentimiento es un fraude. Marruecos y la Unión Europea han hecho trampas", explica Mansur.

"Los saharauis no tienen derecho a beneficiarse de sus propios recursos", lamenta el portavoz de los saharauis en Lanzarote.

Una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo dio por válido el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos el año pasado, pero entendía que no es aplicable sobre las aguas que corresponden al Sáhara Occidental, por lo que quedaba en el limbo la actividad de la flota española, incluida la canaria. El representante del Frente Polisario en Canarias, Handi Mansur dijo entonces que esta sentencia dejaba en evidencia "la injusta ocupación marroquí sobre el territorio, además de consagrar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y rechazar el expolio de sus riquezas".

"Ese acuerdo no cumple con los requisitos del Derecho Internacional", explica Bashir, al tratarse el Sahara de un territorio autónomo pendiente de descolonización sobre el que Naciones Unidas no reconocé la soberanía de Marruecos sobre ese territorio. No obstante, la explotación de sus recursos requiere el consentimiento del Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui.

Además, "el artículo veintiuno del Tratado de la Unión Europea establece que en sus actividades externas la Unión Europea debe velar por el respeto a la Carta de las Naciones Unidas", explica Bashir Mansur. Es precisamente la ONU quien tiene desplegada desde hace décadas la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) en el territorio ocupado por Marruecos.

Los atuneros, por su parte, se muestran satisfechos con el acuerdo.

Andrés Cedrés, portavoz de Optuna Canarias explica que: "es un acuerdo que beneficia al sector pesquero. Hasta ahora el Frente Polisario ha estado siempre en contra del acuerdo y hasta ahora hemos estado faenando y no hemos tenido ningún problema", explica Cedrés. De hecho, el colectivo saharaui ha reconocido en varias ocasiones que el inconveniente no son los pescadores canarios, con los que han compartido estas aguas siempre, sino con la potencia ocupante que no reconoce la legalidad internacional.