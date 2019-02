Iceta no descarta que Sánchez intente volver a presentar los Presupuestos

En una entrevista concedida a Ràdio Lleida con motivo del Día Mundial de la Radio, Miquel Iceta, ante la pregunta de los periodistas sobre si Pedro Sánchez descarta totalmente que poder continuar gobernando prorrogando los Presupuestos, no ha descartado esa posibilidad e, incluso, que intente aprobación el mes de septiembre: “No, no, no se puede descartar e incluso que decidiera, yo qué sé, en septiembre volver a presentar un proyecto de Presupuestos al Parlamento. Por lo tanto, no se puede descartar", señalaba.

"Ahora bien, el presidente del Gobierno no sólo tiene la competencia sino también la información, la consideración de lo que puede interesar más al país y cualquier decisión tendrá su fundamento y su razón, pero si su pregunta es “¿se puede descartar?” No, no se puede descartar”, volvía a insistir.



En la misma entrevista, el líder del PSC también se pregunta por qué los independentistas no aceptaron las propuestas del Gobierno teniendo en cuenta que se iban a crear dos escenarios de negociación: con la comisión bilateral y otro, de orden político, con los partidos y la figura de una persona que podía dar fe y continuidad a las conversaciones. Lo considera un error importante.