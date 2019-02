El toque "picante" de Susi Díaz

Desde luego, un menú "con toques sensibles, color y armonía", como asegura Susi Díaz, puede ayudar, pero para tener una buena noche de erotismo -al calor de San Valentín-, es mucho más importante que haya química entre los comensales.

De esta opinión, es la cocinera de La Finca, el restaurante de Elche con una estrella Michelin, lo tiene claro no hay ingredientes afrodisiacos o una cocina que pueda definirse como erótica.

No obstante, todo ayuda y para ello ha preparado un menú especial que puede contribuir a tener una buena noche con tu pareja. No obstante, recuerden que si al final el tema no cuaja, el culpable no será la comida.

¿Y qué nos propone Susi Díaz? Empieza con un bloody mary en rosa roja y con un pincho de Gilda. Su propuesta sigue con una galleta de queso parmesano con jamón y con percebes pelados con vinagreta. Además, este menú degustación sigue con una ensalada de gamba con salsa japonesa y con corazones de tomate frito con cerezas.

Como segundos platos, los enamorados pueden disfrutar de caballa con escabeche y para finalizar tres tacos con aire mexicano. Y de postre, un macarrón de limón con merengue flambeado.

Ya ven es la propuesta de Susi Díaz, una mujer que reivindica el amor y que asegura que donde más feliz es, es en su cocina.

