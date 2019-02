La Xunta cuestiona la estrategia judicial para recuperar las estatuas del Maestro Mateo

En una entrevista en la Cadena Ser, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, pone en duda la hoja de ruta seguida por el gobierno local de Santiago para tratar de recuperar las estatuas de Isaac y Abraham y recuerda que en un proceso de ese tipo “las decisiones deben ser muy sólidas desde el punto de vista jurídico”.

Teniendo en cuenta la sentencia judicial que otorga la propiedad a la familia Franco, Rodríguez duda de los pasos dados por el gobierno de Martiño Noriega. “Quizás no se nos dio toda la información o los planteamientos del Concello no fueron los suficientes”, afirma el conselleiro quien lamenta ese fallo cuando “daba la sensación” de que el legítimo propietario de ambas piezas era el Concello. “No lo digo, yo sino que lo dice la jueza que el planteamiento no era el ideal”, añade.

"Feijoo tendrá el recorrido que él quiera" Sobre el futuro de Feijoo, Román Rodríguez se suma al carrusel de populares que ya se han manifestado a favor de que repita como candidato a la Xunta en 2020. “El presidente es un grandísimo activo político que tendrá el recorrido que él quiera”, opina, “para Galicia sería bueno y tome la decisión que tome Galicia apoyará a un político que se hizo a sí mismo, de referencia y que se ha ganado el respeto de todas las formaciones políticas”, concluye.

El responsable de cultura de la Xunta asegura que su departamento ayudó en lo que pudo, abriendo un expediente para declarar las estatuas bienes de interés cultural.

Román Rodríguez sostiene que ese fallo judicial no puede condicionar la demanda sobre la recuperación del Pazo de Meirás para el patrimonio público.

Argumenta que se trata de vías judiciales diferentes. “El parlamento de Galicia se ha manifestado unánimemente para activar una línea jurídica”, afirma, “en el ámbito del Pazo de Meirás se han hecho bien las cosas con la unanimidad parlamentaria, con una comisión técnica con un alto nivel de cualificación, con un dictamen que fue remitido al ministerio y ahora es el gobierno central el que tiene que mover pieza”. Se trata de que el pazo pase al patrimonio público “sin que tengamos que pagar por él dos veces. Galicia no está para transferir dinero a la familia Franco”. Sí espera que el nuevo gobierno que salga de las urnas sitúe como una prioridad la recuperación del pazo.

El Xacobeo 2021

A ese nuevo ejecutivo le pide también compromiso con el Xacobeo, responsabilidad de su departamento. Según sus palabras ese evento “es una gran oportunidad para mostrar Galicia”. Explica que están trabajando para hacer un Xacobeo participativo, integrador, transversal y sostenible para que en 2022 siga la senda positiva para el país.

Cree Rodríguez que las citas electorales no deben influir en los apoyos a esa celebración, en su opinión, “el Xacobeo debe estar por encima de los avatares políticos concretos”, por eso mismo, compromete una dedicación intensa, a pesar de que no se sabe qué gobierno estará en la Xunta en 2021, un año después de las próximas autonómicas.