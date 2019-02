El PSOE pide mayoría en Castilla-La Mancha para evitar un 'pacto a la andaluza'

El portavoz de la Junta de Comunidades, aboga porque el PSOE obtenga una mayoría amplía en las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo para evitar en la región un pacto como en Andalucía entre PP-Cs-Vox.

Nacho Hernando ha pasado por 'La Ventana de Castilla-La Mancha' donde ha defendido que en la situación actual, Emiliano García-Page ofrece "certidumbre" mientras otros "mercadean" con pactos.

Sobre la convocatoria de elecciones generales anticipadas al próximo 28 de abril, asegura que es positivo que no hayan coincidido con las autonómicas y municipales, que también necesitan su propio debate y asegura que Pedro Sánchez pronto estará en la región haciendo campaña.

Cierre legislativo

Sobre el 'Cierre legislativo' por el que el Gobierno de Castilla-La Mancha no va a enviar más proyectos de Ley a las Cortes regionales por la situación del diputado díscolo de Podemos, David Llorente, Nacho Hernando entiende que no se pueden arriesgar a enviar leyes del Gobierno del que también forma parte Podemos y que luego no salgan adelante.

En cualquier caso entiende que la situación es reversible y de lo contrario serán proyectos que tratarán de sacar adelante la próxima legislatura si siguen gobernando.