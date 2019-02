Beltrán respalda al alcalde de Caparroso

Aquilino Jiménez es el único alcalde que tiene el PP en Navarra. En la SER aseguró que no elimina del callejero los nombres franquistas porque "algo bueno hicieron" y asegura que hay calles dedicadas a etarras. La presidenta del PP, Ana Beltrán, dice que no ha escuchado bien lo que dijo Jiménez. “En función de las palabras del señor Aquilino, alcalde de Caparroso, cuando las tenga estudiadas ya veremos a ver de qué habla exactamente. No puedo atender con concreción porque desconozco los términos exactos de sus palabras y desconozco a qué calle se refiere”.

Beltrán asegura que el PP condena la dictadura, pero matiza: “En lo que no vamos a entrar es en guerras como quieren entrar otros de exigirnos que quitemos cosas o dejemos de quitar. En cualquier caso, el alcalde de Caparroso sabe qué tiene que hacer. Estoy convencida de que muchos de sus vecinos prefieren mantener el nombre de las calles como están. En cualquier caso, desconozco en profundidad esas palabras”.

Caparroso es uno de los municipios que mantiene simbología franquista. Hasta 153 símbolos de la dictadura quedan por retirarse en Navarra.