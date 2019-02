Las mujeres trabajan 82 días al año gratis en la Comunitat con respecto a los hombres

Las mujeres trabajan 82 días gratis al año con respecto a los hombres. Desde el 9 de octubre y hasta el 31 de diciembre las mujeres no cobran por su trabajo o lo que es lo mismo, de una jornada laboral de 8 horas, las mujeres no cobran por 1 hora y 44 minutos al día. Este es el dato más llamativo de un sinfín de agravios comparativos a nivel laboral entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la última cifra de la brecha salarial entre sexos es del 22,48 %, del año 2016, una cifra que se redujo con respecto al año anterior en 3 puntos, pero como explica Pilar Mora esta mejora no se debe especialmente a que se hayan mejorado los derechos de las mujeres sino porque durante la crisis se destruyó mucho trabajo, especialmente el de los hombres. De hecho, aunque depende de los estudios las cifras varían, como explica Mora, ha de pasar más de un siglo para que las mujeres cobremos lo mismo que ellos.

Otro de los problemas derivados de esta brecha es la tasa de parcialidad y es que 3 de cada 4 contratos temporales los firman ellas. Esto se debe, principalmente a que las mujeres son las que hacen los cuidados del hogar, de menores, de discapacitados o de mayores, entre otros. De hecho, 9 de cada 10 mujeres son las que asumen los permisos y reducciones de jornada. Además, más de la mitad de las mujeres son mileuristas.

Si profundizamos hasta la raíz del problema, como explics Cloti Iborra, secretaria de la Mujer de CCOO, la brecha salarial es mayor en los puestos de trabajos que precisan menor formación, los que principalmente ocupan las mujeres. Por edades, la diferencia en la nómina se reduce en trabajadores menores de 34 años y aumenta de 35 a 65. Y si nos fijamos en las pensiones, la diferencia es clara: ellos cobran una pensión media de 1.084 euros y ellas de 702. Así, pide que tanto ellos como el estado se involucre en hacerse cargo de las curas

Para solventar toda esta problemática, que es un problema estructural, desde los sindicatos reivindican una ley de igualdad salarial que dé instrumentos a los sindicatos para intervenir en aquellas empresas que no cumplan con la igualdad. Además, pide que las empresas creen la figura del agente de igualdad, que saldría del comité de empresa, para supervisar que no se den desigualdades, además de que se eduque en igualdad tanto en las escuelas como a los trabajadores públicos.

Por su parte, Sandra Deltell, de la Asociacion de empresarias Valencianas, EVAP, en declaraciones a la SER, dice que se podrían hacer muchas cosas ya que ya hay conciencia en las empresas de estos problemas. Una de las medidas principales que propone es establecer exigencias de transparencia absoluta a la hora de definir la asignación fija y variable a un puesto. Y es que recuerda Deltell que es precisamente en las asignaciones variables donde se produce principalmente la brecha salarial.

Huelga 8M

CCOO y UGT han explicado que convocan tanto a las mujeres como a los hombres a la huelga porque aunque las afectadas son las mujeres, es una lucha que involucra a ambos sexos. Explican que han convocado paros de dos horas porque no todas la mujeres tienen la posibilidad de hacer un día entero de huelga pero llaman a salir a la calle por la tarde en la manifestación para mostrar que las mujeres no vamos a dar ni un paso atrás ante la amenaza de partidos de extrema derecha.