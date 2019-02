Una brecha insalvable

Esta semana hemos vuelto a conocer datos sobre una injusta realidad, la de la brecha salarial. Las mujeres de la Comunitat Valenciana trabajamos gratis desde el 9 de octubre, menuda coincidencia, o lo que es lo mismo, de cada 8 horas trabajadas, no cobramos una hora y tres cuartos.

Pero la brecha no es solo esa: se abre más si contamos los ascensos que no se nos ofrecen por ser mujer, los que no aceptamos porque no se pueden conjugar con cuidados familiares que seguimos cargando mayoritariamente sobre nuestras espaldas. La mayor brecha, la de las mujeres que se quedan en casa, cuidando de mayores, pequeños y dependientes, porque no les sale a cuenta salir a trabajar. No es una brecha, es un abismo.