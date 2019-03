El juez José Yusty suspendió el miércoles de forma cautelar la licencia urbanística para exhumar al dictador Franco por considerar que levantar la losa de granito de 2.000 kilos de la tumba puede poner en peligro a los operarios.

Este juez es el mismo que, en un artículo de 2007 sobre la ley memoria histórica, afirmó sobre este entonces proyecto que era "sectario", pues representaba el ansia de venganza y el odio de los vencidos de la Guerra Civil. Yusty, actual titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Madrid, ha decidido ahora suspender de forma provisional el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía la licencia urbanística para llevar a cabo el traslado de los restos de Franco.

Para este juez, la exhumación de los restos mortales del dictador, al que se refiere como jefe de Estado, no es un asunto de especial urgencia, toda vez que lleva allí enterrado, como si no lo supiéramos, más de 44 años.

Tras conocer el auto del juez, el Gobierno aseveró que el expediente de exhumación prosigue su curso pero también admitió que esta suspensión puede retrasar la fase de ejecución final de los trabajos, prevista para antes de la fecha de las elecciones generales, el 28 de abril.

Decía Manuel Jabois en un acertado artículo en el diario El País, que el hecho de que parte de la izquierda de este país restase importancia a la figura de Franco y a la necesidad, sí urgente, de exhumar sus restos del Valle de los Caídos, en ningún caso justificaba que la derecha, incluido el líder del PP, Pablo Casado, actuase como si no se acordase del dictador.

Pero el caso del juez Yusty es aún más grave, pues su problema no es que no se acuerde de Franco, sino que de sus argumentos se deduce afinidad con un régimen que no debería existir en la judicatura. Mientras ocurran cosas como ésta o mientras jueces sigan poniendo en duda a una víctima de violación, poco o muy poco habremos avanzado.