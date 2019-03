'El precio', una radiografía del ser humano, llega al Arriaga

El precio, una de las obras más esperadas ha llegado al Arriaga. Este montaje cuenta con inmejorables elementos: uno de los más grandes autores originales (Arthur Miller), una directora de sobrado prestigio (Silvia Munt) y un reparto de campanillas, formado por cuatro intérpretes que demuestran en escena su categoría: Gonzalo de Castro, Eduardo Blanco, Elisabet Gelabert y Tristán Ulloa.

Y por supuesto, la obra en sí misma es estupenda. Porque en El precio, Arthur Miller radiografía lo más íntimo del ser humano. Como un experto cirujano, el que fuera autor de clásicos como como Death of a Salesman (La muerte de un viajante) o A view from the bridge (Panorama desde el puente), en esta obra trepana con delicadeza lo más recóndito de nuestro comportamiento, enseñando lo más profundo y revelador de forma inexorable. Y como en un nítido espejo, nos vemos reflejados de una manera u otra, intentando digerir lo que vemos. Es lo que percibirá quien acuda al Teatro Arriaga hasta el domingo.

CADENA SER

La actriz, directora de cine y teatro y guionista Silvia Munt, se ha encargado de llevar a buen puerto desde la dirección escénica esta obra que cuestiona lo irreversible de nuestras decisiones, la fuerza de nuestras convicciones, la fragilidad ante el paso del tiempo, la inercia que nos lleva y el minúsculo equilibrio sobre el cual estamos instalados. Quien recibiera en su día, allá por el 2000, el Premio Goya al Mejor Documental por Lalia, y anteriormente como actriz, en 1992, el Premio Goya a la Mejor Actriz por su inolvidable papel en Alas de mariposa, dirige con maestría ahora esta joya de Miller llamada El precio.

CADENA SER

Sinopsis

Dos hermanos se reencuentran en el desván de la casa familiar después de 16 años sin hablarse. Dentro de poco tiempo, la casa debe ser demolida y Víctor, un humilde policía a punto de retirarse, y su esposa Esther convocan el hermano mayor, Walter, cirujano de éxito, a un encuentro con el tasador para decidir el precio de los viejos muebles familiares. Todo va bien, hasta que los recuerdos hacen despertar los fantasmas cerrados en este viejo ático. ¿Cómo podrían haber sido las cosas si, en cierto momento, hubieran tomado otras decisiones?