Javi Motos se enfrenta a un partido vital para el Real Murcia

El partido del domingo a las 12:00 en Nueva Condomina no es uno más. No solo por el cambio de entrenador, la semana judicial o las múltiples decisiones que ha tomado el Consejo de Administración. Es un choque en el que se verá si el cambio de entrenador supone el revulsivo que esperaba la directiva y aficionados granas. Si el problema del Real Murcia es liderazgo o es de fondo. Y en el caso de que sea de una plantilla mal estructurada si se puede hacer algo para cambiar el rumbo de un equipo que lleva seis jornadas sin conocer la victoria.

La destitución de Manolo Herrero y la posterior incertidumbre sobre el inquilino del banquillo grana desembocaron en el nombramiento, de carácter interino, de Javi Motos, técnico del filial. Motos se enfrenta no solo a una grada sedienta de goles y puntos. También a una plantilla que requiere de orden y una nueva estructura de juego con más peso en un centro del campo desaparecido en las últimas jornadas. Importante puede ser la vuelta de Chumbi a la convocatoria después de haber estado apartado de los terrenos de juego el último mes. No estarán ni Curto ni Tanis.

Motos pasó por la sala de prensa de Cobatillas. Aseguró que los jugadores les están ayudando mucho en la adaptación y que no se ve sentado en el banquillo del Real Murcia más allá del domingo. No piensa en nada más que en el partido contra el Marbella. Pero sabe que una buena actuación le podría valer para amarrar un cargo tan peligroso como codiciado. El Murcia se la juega. Es un partido vital. Por eso Motos le pide paciencia a la grada de Nueva Condomina. Una grada que en el último partido pidió la dimisión de Herrero y que todavía no asume en qué punto está el Real Murcia.