Buabent: "Este 8M no se bajará el listón, las mujeres no bajamos el listón nunca"

En junio del pasado año Silvia Buabent era nombrada directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Dejaba su cargo de concejala de Igualdad en Fuenlabrada y la política local donde se forjó, para ir a “la máxima institución en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de nuestro país”, según cuenta a SER Madrid Sur.

Para ella dejar Fuenlabrada fue “una de las decisiones más difíciles” a las que se ha enfrentando, aunque el desafío merecía la pena. Lo dice ella, una mujer que no se pone límites nunca, una mujer “de retos, que asume sus oportunidades” y ésta era una de ellas. Su nuevo trabajo, afirma, le ha permitido “tener diagnósticos de primera mano de cuál es la situación real” y eso le hace decir que “a pesar de lo que pueda parecer todavía queda mucho, muchísimo por hacer”.

El 8 de Marzo

Y es que Buabent sabe que las mujeres no pueden seguir esperando, “no tenemos tiempo que perder”, como resume el lema elegido para celebrar el trigésimo quinto aniversario del Instituto de la mujer, ‘El futuro comienza hoy’. Un futuro que tiene un reto inmediato, como es la celebración de este 8 de marzo. Aunque el listón del pasado año quedó muy alto, no cree que esta vez sea diferente. “No se bajará, las mujeres no bajamos el listón nunca. Solo tenemos un camino y es seguir, seguimos con los inconvenientes que pueda haber”, porque “hace mucho tiempo que nos subimos al tren y no nos vamos a bajar, le pese a quien le pese”.

Sabe que el pasado 8 de Marzo marcó un antes y un después, de forma que la presencia de las mujeres ahora es más amplia, con más visibilidad, todo ello acompañado de una legislación que acompaña, aunque en ese ámbito reconoce “resistencia al cambio”.

“Contra la violencia de género hay que buscar la complicidad de los hombres”

“La publicación en el BOE de una Ley no cambia a la sociedad por si misma. Necesitamos una mayor conciencia de todas y todos y aquí incluyo las empresas, si quieren ser solventes y con crecimiento “no pueden dejar fuera a las mujeres, en los puestos de decisión también”. Y es que ese paso en el ámbito laboral no solo es de justicia sino también “porque las empresas tienen que maximizar sus beneficios y no lo van a hacer si dejan fuera a más de la mitad de la población”

En otro tema tan crucial como la violencia de género, Silvia Buabent, apuesta por buscar la complicidad de los hombres. “No me puedo creer que los hombres por esa mal llamada fraternidad entre ellos no señalen a los que maltratan, violan, acosan…, porque la amplia mayoría de hombres de este país está contra la violencia de género”. Por eso, se muestra encantada con que los hombres acompañen a las mujeres en el camino de la igualdad.

Y porque todavía hay mucho por hacer, apuesta a que el próximo viernes será tanto o más reivindicativo que el pasado año. “Ya no voy a lo cuantitativo, sino a cómo percibo la sociedad y yo percibo una sociedad distinta, que piensa que las mujeres ya no somos ciudadanas de segunda”.