Feito y Toyosa, el origen del oro verde

El Grupo Feito y Toyosa lleva 45 años en el sector de la fruta y la hortaliza en Asturias. Casi medio siglo de vida que lleva a su gerente, Javier Feito, a apuntar que "la cultura de esfuerzo que hay en la empresa familiar no se encuentra en otras". Recuerda que "cuando empecé casi no había mujeres en la empresa". La situación ha cambiado mucho. "Hoy en día estoy muy orgulloso de tenerlas en todos los puestos, llegando a picos del 80% de mujeres en Kiwiastur y al menos el 30% en el grupo".



Fruto del trabajo y el esfuerzo es la puesta en marcha hace dos campañas de la Central kiwicultora del Polígono de Silvota en Llanera. "Trabajamos por el equipo y por dar un servicio, muchas veces renunciamos al reparto de beneficios para invertirlos en la propia región, en tecnología y generación de empleo", sostiene.

"Con el kiwi hemos conseguido dotar a Asturias de la planta más moderna a nivel tecnológico con técnicas de curado y maduración del fruto en cámaras con atmósfera controlada", explica. Kiwiastur ha conseguido prolongar hasta agosto la campaña y alargarla adelantando un mes la cosecha, que empieza a dar sus frutos ya entre octubre y noviembre. "Entramos un mes antes al mercado que la competencia", detalla.

Kiwi autóctono

"La sociedad está virando a consumir productos de cercanía por varias razones: argumenta Javier Feito: entre ellas que el producto está en un momento más óptimo de su recogida ya que no debe atravesar largas distancias, "pero el verdadero éxtito del producto es el del agricultor que mima sus plantas con abonos orgánicos, sistemas naturales de polinización, agua de tanta calidad como la asturiana" continúa, todo sumado es un conjunto de factores que hace que el kiwi asturiano sea de alta calidad y apreciado a nivel mundial, hasta hace bien poco nadie lo ponía en valor, es una pena que nuestros kiwis sean muy apreciados en el mercado de Santa Catalina o Suiza y nosotros no sepamos.

Feito continúa con otra reflexión, asegura que "hay que concienciarse todos de que en la cadena, al agricultor hay que darle un retorno que cumpla sus expectativas y su trabajo y al consumidor ser consicientes de que no vendemos pepitas de oro". "Hace 8 años el kiwi estuvo cao porque los retornos no eran ni de lejos los necesitados". Al final de la entrevista, emitida en A vivir que son dos días Asturias, Javier Feito advertía además del peligro que supone comprar online, de hacerlo, recomienda usar un canal online de cercanía, para ello dejan a sus clientes que sean ellos quienes lo posiciones, porque están detectando que hay muchas normas de calidad que no cumplen.