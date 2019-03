Francisco de la Torre ha tratado de sacudirse la controversia suscitada por la demolición de Villa Maya, la casa del Limonar en la que el cónsul honorario de México Porfirio Smerdou refugió a 580 personas durante la Guerra Civil, un derribo ejecuado la semana pasada que han lamentado colectivos en defensa del patrimonio, historiadores y la propia familia del cónsul por el valor histórico del inmueble.

El alcalde ha asegurado que ese derribo también a él le ha pillado por sorpresa; insiste en que la villa no estaba protegida, que era propiedad de un privado y que paralizar el derribo habría conllevado responsabilidades jurídicas.

"A mi también me ha pillado de sorpresa la demolición", "no tenía noticias de ello porque es una cuestión que se resuelve al nivel del gerente de Urbanismo y el gerente no podía negar la demolición cuando no habia ninguna razón legal", aseguraba De la Torre. Sobre la carta fechada el 31 de enero que le remitió la portavoz de Malaga Ahora, Ysabel Torralbo, para pedirle la suspensión del derribo, aseguraba: "Cuando he tenido conocimiento de él ya estaba demolido, no ha pasado por mis manos".

Torralbo discrepa de esas palabras del alcalde y le recuerda que habló con él hasta en dos ocasiones para intentar que salvara el edificio por su valor histórico. "Yo personalmente hablé en dos juntas de portavoces con él recordándole la carta, por si no la había visto, diciéndole el contenido y que era una cuestión de mucha trascendencia y a la que tenia mucho apego sentimental mucha gente en Málaga y que si se llevaba a cabo iba a suponer un gran dolor para la ciudad y para muchos de sus habitantes".

En 2017, la Junta de Andalucía recibió una petición particular para que protegiera Villa Maya, algo que no empezó a estudiar hasta un año y medio después y que no se resolvió por la irrupción de las elecciones autonómicas.

De la Torre insiste en que lo que importa es reconocer la figura de Porfirio Smerdou con una medalla a título póstumo y una placa instalada ante Villa Maya, planteamiento que también ha suscitado controversia la demolición de la villa el pasado 18 de marzo.