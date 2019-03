Tinto Tebaida 2015,elegido Vino del Museo 2019 - 20 Aniversario

El vicepresidente primero de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso Monge, ha dado a conocer esta tarde el fallo del jurado de la sexta edición del certamen enológico El Vino del Museo, que en este año forma parte de las acciones destacadas que se celebran con motivo del 20º aniversario del Museo Provincial del Vino.

Tras toda una jornada de cata a cargo de 35 sumilleres de toda España que han formado el jurado de esta edición presidido, un año más, por Pablo Martín, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Sumilleres, el jurado ha decidido que Tinto Tebaida 2015, de Bodegas Casar de Burbia (D.O. Bierzo), sea el ganador del certamen Vino del Museo 2019 - 20 Aniversario. El Museo Provincial del Vino adquirirá 3.000 botellas del vino premiado, que será su vino representativo durante los dos próximos años.

El jurado del certamen ha decidido también otorgar dos accésit a Quelías Rosé 2018, de Bodegas Sinforiano (D.O. Cigales) y a E de Esperanza, verdejo ecológico de Arriezu Vineyards (D.O. Rueda), como mejor rosado y mejor blanco respectivamente. El Museo adquirirá 500 botellas de cada uno de los dos vinos que se han hecho merecedores de este accésit.

Al certamen se han presentado 188 vinos procedentes de todas las Denominaciones de Origen de Castilla y León, de los que 14 han pasado a la cata final, el número más alto de todas las ediciones celebradas. El presidente de la Diputación hará entrega de los premios en una ceremonia oficial que tendrá lugar en el Museo Provincial del Vino de Peñafiel en fechas próximas.

